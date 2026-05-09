Día das Letras Galegas
Cambre rende homenaxe desde o sábado 16 de maio á autora Begoña Caamaño
Sementeira de Cambre organiza un concerto en Sigrás, e o acto institucional será o domingo en Vila Concepción
Cambre renderá homenaxe a próxima fin de semana á xornalista e escritora Begoña Caamaño, homenaxeada na edición desde ano do Día das Letras Galegas. Ás 12.00 horas do sábado 16 de maio Sementeira de Cambre organizará un concerto na Pista do Souto, en Sigrás, no que participarán dúas formacións principais da entidade, un coro de nenos dos centros Gonzalo Torrente Ballester e Portofaro e o alumnado da escola Sementeira e da agrupación Aires de Sigrás.
O acto institucional será ás 11.30 horas do domingo en Vila Concepción, onde se lerá obra de Begoña Caamaño con acompañamento musical e a proxección do documental sobre a súa vida e traxectoria elaborado pola Real Academia Galega. No acto lembrarase a súa traxectoria literaria e o compromiso cultural e social. A alcaldesa, Diana Piñeiro, destacou a importancia de actividades «que manteñan viva a nosa lingua» e acheguen a cultura galega á mocidade.
- El mesón con uno de los mejores calamares de A Coruña: 'Aquí la freidora nunca está parada
- Óscar Castro, administrador de la Cocina Económica de A Coruña: 'Vienen personas que cobran una prestación, pero no les alcanza para subsistir
- El zapatero de A Coruña que ha reparado más de 160.000 zapatos: 'Mi abuelo era el artesano de verdad, yo soy un sucedáneo
- Estos son los cortes de tráfico previstos para este martes 5 de mayo en A Coruña por la Vuelta Ciclista Femenina
- Eclipse solar en A Coruña: el centro comercial Cuatro Caminos reparte gafas homologadas
- Marineda City anuncia cuatro nuevas aperturas y alcanza el 100% de ocupación en su segunda planta
- Iago Cagiao baja la persiana de El Rincón de Alba tras una década en A Coruña y prepara su salto a Betanzos: 'Quería un final bonito
- Sin miradas ni presión: el entrenamiento que buscan cada vez más mujeres en A Coruña