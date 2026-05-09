El Concello coruñés impulsa la electrificación de los aparcamientos públicos: aquí encontrarás puntos de recarga gratuitos para coches eléctricos

El Concello de A Coruña ha puesto en marcha la actualización de las instalaciones de los aparcamientos públicos de la ciudad que están en régimen de concesión y, entre las iniciativas que se van a llevar a cabo en estos servicios, se encuentra el impulso de la electrificación. Hoy el Gobierno local recuerda que diez de estos estacionamientos municipales ya cuentan con puntos de recarga para vehículos eléctricos o están en la actualidad tramitando los permisos para instalarlos próximamete.

Entre los que ya cuentan con servicio de carga para coches eléctricos se encuentra el aparcamiento de la Fábrica de Tabacos, donde próximamente el Concello, en colaboración con el operador Telpark, ofrecerá una campaña de promoción con puntos de carga para vehículos eléctricos de forma gratuita. El objetivo es divulgar la existencia de este servicio e incentivar su uso.

¿Dónde y cuándo se podrán usar los puntos de recarga gratuitos para vehículos eléctricos en los aparcamientos municipales de A Coruña? Será entre los días 11 al 17 de mayo en el estacionamiento de A Palloza bajo la antigua Fábrica de Tabacos. Esta instlación "ofrecerá recarga gratuita de vehículos en seis plazas, con recarga semirrápida de hasta 22 KW", anuncia el Concello en un comunidado. Así que seis vehículos podrán estar cargando de forma gratuita al mismo tiempo.

¿Cómo se puede solicitar este servicio gratuito? Los usuarios interesados podrán solicitar una recarga gratuita a través de la aplicación de la operadora Telpark, según informa el Concello, que incide en que el Gobierno local "está trabajando para conseguir modernizar todas las concesiones con el fin de hacerlas más útiles para los ciudadanos y más ecológicas".

El Ayuntamiento recuerda que, además, se están llevando a cabo mejoras de la accesibilidad en los aparcamientos públicos bajo concesión municipal.