La confitería de A Coruña que lleva más de 40 años triunfando con sus sándwiches de miga: "Todo el mundo dice que saben como los de Buenos Aires"

Confitería Ferrio abrió sus puertas el 9 de julio de 1982, pero su historia había empezado mucho antes, al otro lado del Atlántico. Los padres de Alejandro Ferrio emigraron a Argentina, trabajaron allí durante cuatro décadas en el oficio y, cuando regresaron a A Coruña, trajeron consigo una forma de entender la confitería que ya era su vida. "Estuvieron 40 años trabajando en esto", recuerda Ferrio. "En el 82 nos vinimos para aquí y abrimos la confitería y empezamos a trabajar como trabajábamos allí". Aquel saber hacer argentino encontró sitio en la ronda de Outeiro y, con él, comenzó también la historia del producto que acabaría convirtiéndose en una de las señas de identidad del local: el sándwich de miga.

El negocio nació en una ciudad y en un barrio que también estaban cambiando. "Estos edificios de la Ronda [de Outeiro] se estaban haciendo", cuenta Ferrio, que entonces tenía solo 19 años. Su padre encontró un local que le gustó y la familia decidió "jugar una carta, a ver qué pasaba". Pasó que funcionó. "Fue una triunfada porque a la gente le gustó", resume. Aquella confitería abierta con esfuerzo, en una zona nueva y en una A Coruña que recibía a retornados y a familias trabajadoras, fue creciendo poco a poco hasta convertirse, 43 años después, en un pequeño clásico de la ciudad.

El bocado que conquistó A Coruña

Los sándwiches de miga no estuvieron desde el primer minuto, pero tardaron poco en llegar. Hizo falta traer el material adecuado para cortar el pan y empezar a elaborarlos como mandaba la tradición argentina. "Al abrir no los tuvimos, los tuvimos un poquito después, porque trajimos una máquina para poder cortar pan", explica Ferrio. Al principio costó: "La gente no sabía lo que era, no conocía el producto, pero en cuanto lo probó, no hubo duda". Eso ayuda a entender qué son exactamente estos sándwiches: piezas delicadas, hechas con pan de molde muy fino, sin corteza, rellenos ligeros y frescos. Un bocado delicioso y cotidiano en Argentina que aquí no pierde su esencia: "Todo el mundo dice que saben como los de Buenos Aires".

En Buenos Aires forman parte del paisaje diario y también de la memoria sentimental de varias generaciones. "En los cumpleaños, en las fiestas, en el día a día… eso no falla", dice Ferrio. En A Coruña, en cambio, hubo que educar primero el paladar y el hábito. Ferrio lo hizo manteniendo intacto ese vínculo con el origen. "Este es un sándwich más típico argentino", subraya, marcando la diferencia con otras versiones más cercanas al sándwich tostado o al producto industrial.

Un producto artesanal convertido en emblema

Parte del prestigio de Ferrio está en que nunca ha renunciado al método artesanal. "Nosotros hacemos el pan todos los días", afirma Ferrio. Ese detalle e clave, ya que el pan se amasa un día, se cuece por la tarde, reposa toda la noche y se utiliza al día siguiente. "No lleva conservantes, porque al hacerlo todos los días no necesitas ponerle ninguna historia rara", dice. Tampoco hay fórmulas secretas: "Usas jamón cocido, no jamón de york, un buen queso... en definitiva, una buena materia prima". En esa sencillez está el truco de aunar técnica, frescura y constancia.

Con el tiempo, Confitería Ferrio ha ampliado su oferta hasta alcanzar 14 sabores, aunque el rey sigue siendo el más clásico. "El que tiene mucho tirón es el de jamón y queso", reconoce Ferrio, mientras admite que entre sus favoritos está el de "jamón y tomate". Por el local pasa de todo, desde clientes del barrio a coruñeses de toda la vida o argentinos que buscan el sabor de casa y también visitantes que llegan desde fuera. "Nos viene gente de Vigo o de Madrid", cuenta. Los amantes de esta elaboración pueden estar tranquilos porque su hija Andrea y su yerno Daniel continuarán con el negocio, así que queda Confitería Ferrio para rato.