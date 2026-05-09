A Coruña está hoy en aviso amarillo por lluvia y tormentas: este es el horario de la alerta

Hoy A Coruña ha comenzado el día con cielo despejado y sol radiante pero en las próximas horas la situación puede mudar. Y con un cambio radical. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia no dejan lugar a dudas: la ciudad y todo el litoral coruñés estarán hoy en aviso amarillo por la previsión de acumulación de lluvia de cierta entidad y por tormentas, así que se esperan precipitaciones con aparato eléctrico.

¿A qué hora se esperan esos chubascos tormentosos que hoy ponen en aviso amarillo al área de A Coruña? También en esto coinciden la Aemet y Meteogalicia: será después del mediodía. La mayor probabilidad de lluvia y tormentas hoy en la costa coruñesa se dará a partir de primera hora de la tarde. La Aemet concreta su aviso amarillo --por acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora-- en horario de 14.00h a 22.00h mientras que Meteogalicia sitúa el aviso amarillo entre las 15.00h y las 21.00h, así que básicamente la alerta por tormentas hoy en A Coruña estará activa durante la tarde y hasta el anochecer.

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Situación de mucha inestabilidad en toda Galicia

A Coruña no es la única zona afectada hoy por el riesgo de lluvias y descarga de aparato eléctrico. Toda Galicia quedará este sábado bajo la influencia de las bajas presiones situadas al oeste de Portugal, con mucha inestabilidad atmosférica. Solo el interior de Lugo se libra hoy del aviso por tormentas.

MeteoGalicia pronostica cielos con alternancia de nubes y claros y también chubascos en la mayor parte del territorio gallego, aunque prevé que las precipitaciones se irán moviéndo del sur al norte con el avance de la jornada, siendo localmente tormentosos por la tarde.

Las temperaturas seguirán sin demasiados cambios, con ligeros ascensos en los valores máximos, y los vientos soplarán del sur-sureste moderados en general. Estos son los valores mínimos y máximos previstos hoy en las ciudades gallegas:

A Coruña 10°C 22°C

Ferrol 12°C 22°C

Santiago 11°C 18°C

Lugo 8°C 20°C

Ourense 10°C 20°C

Pontevedra 11°C 20°C

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Vigo 12°C 20°C