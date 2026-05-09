Las empresas gallegas del metal piden avanzar para dar luz verde a los parques eólicos que se proyectan ante la costa de A Coruña

La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime), que agrupa a más de 600 compañías, celebra la concesión de 97,5 millones de euros para preparar el puerto exterior de A Coruña para fábricas de eólica marina, y señala que la demanda de productos se está multiplicando en Europa. Pero, mientras otros países avanzan con sus proyectos, España sigue a la espera de que el Estado abra un proceso para asignar zonas de mar en las que puedan situarse. Cuatro multinacionales han presentado proyectos para colocar parques flotantes frente a la costa de A Coruña, desde Repsol a la japonesa Orix, y Asime indica que implantar estos parques en aguas españolas es una tarea "pendiente".

"Nuestro rol como proveedores de otros países está muy consolidado", señala la agrupación de empresas del metal, e implantar en las costas españolas este tipo de tecnología permitiría "aumentar nuestra competitividad frente a otros hubs eólicos europeos y de terceros países, no solo descarbonizando nuestra industria sino también reduciendo la factura energética para industrias y ciudadanos".

Alegaciones enviadas

Asime, que representa a su sector en espacios como el Observatorio de Eólica Marina de la Xunta de Galicia, lleva a empresas gallegas a ferias internacionales y realiza foros como el GOinterHUB de Ferrol que este mes de junio realizará su octava edición, confía en que la primera subasta de eólica marina de España "se celebre este mismo año, como se ha trasladado desde el propio Ministerio". "Ya hemos enviado las alegaciones correspondientes desde los distintos grupos de interés, ahora deben valorarlas desde el ejecutivo, pero sin duda no debiéramos perder tiempo, es momento de agilizar esta cuestión", resume Asime, que pide Galicia esté en esta puja inicial

"Partir desde un inicio con dos o tres regiones de alto potencial, como lo son Canarias y Galicia, permitiría movilizar varios polos industriales en paralelo, beneficiando un mayor aprendizaje, inversiones competitivas y una adecuada ordenación del territorio", indica Asime, y "daría también certidumbre a la cadena de valor, que lleva muchos años esperando esta regulación para poder traducir proyectos en inversiones reales y viables".