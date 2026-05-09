Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La nueva ampliación del puerto de A Coruña por la eólica marinaEl desbloqueo del parque del AgraFin de la huelga de sanitariosInterrumpida la circulación ferroviaria entre A Coruña y VigoOposiciones en GaliciaLos mejores calamares de A CoruñaLa previa del Cádiz - DeportivoLuckia inaugura nueva sede en A CoruñaCalendario escolar de Galicia curso 2026-2027
instagramlinkedin

Fundación Repsol cita a 200 escolares de A Coruña en unas 'mini olimpiadas'

La iniciativa 'Activa tu Energía' se celebró en el pabellón de Os Rosales

Participantes en las 'mini olimpiadas' de la Fundación Repsol en Os Rosales

Participantes en las 'mini olimpiadas' de la Fundación Repsol en Os Rosales / LOC

RAC

Fundación Repsol impulsa en A Coruña su programa ‘Activa tu Energía’, con el que promueve la práctica deportiva y hábitos de vida saludables entre niños y niñas de 6 a 11 años. En su segunda edición, la iniciativa cuenta ya con más de 2.700 escolares participantes de A Coruña, Arteixo, Curtis y Carral.  Este viernes, reunió a cerca de 200 escolares en el Polideportivo Municipal de Los Rosales, en una jornada en la que se celebraron unas 'mini olimpiadas' con actividades lúdico-deportivas en las que participaron niños y niñas de varios colegios y clubs deportivos de la ciudad.

A lo largo de la tarde, los participantes, acompañados por un equipo de animación, participaron en distintas pruebas y juegos: concurso de triples con ojos cerrados, tiro con arco con ventosa, carrera de relevos, fútbol portero con guantes gigantes y piscina de bolas en un formato adaptado a su edad. La jornada concluyó con la entrega de medallas a los participantes, en un acto presidido por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de A Coruña, Manuel Vázquez, y el gerente SR de Personas y Organización del Complejo industrial coruñés Repsol, Jacobo Aguado.

Activa tu energía

‘Activa tu Energía’ es un programa impulsado por Fundación Repsol para fomentar la actividad deportiva en niños y niñas de 6 a 11 años. La iniciativa, que celebra su 2.ª edición, cuenta con más de 54.000 alumnos inscritos en España y Portugal y con la participación de 416 clubes deportivos y centros educativos. El objetivo del proyecto es promover los valores positivos del deporte y un estilo de vida saludable desde la infancia, reforzando aprendizajes como el compañerismo, la perseverancia y el espíritu de equipo.

Noticias relacionadas

Los participantes reciben una equipación completa personalizada y gratuita para jugar sus partidos de baloncesto, fútbol o vóley a lo largo de la temporada. El programa se desarrolla en entornos en los que Repsol lleva a cabo su actividad: A Coruña, Cantabria, Ciudad Real, Móstoles (Madrid), Región de Murcia, Tarragona, Sines y Santiago do Cacém (Portugal).

  1. El mesón con uno de los mejores calamares de A Coruña: 'Aquí la freidora nunca está parada
  2. Óscar Castro, administrador de la Cocina Económica de A Coruña: 'Vienen personas que cobran una prestación, pero no les alcanza para subsistir
  3. El zapatero de A Coruña que ha reparado más de 160.000 zapatos: 'Mi abuelo era el artesano de verdad, yo soy un sucedáneo
  4. Estos son los cortes de tráfico previstos para este martes 5 de mayo en A Coruña por la Vuelta Ciclista Femenina
  5. Eclipse solar en A Coruña: el centro comercial Cuatro Caminos reparte gafas homologadas
  6. Marineda City anuncia cuatro nuevas aperturas y alcanza el 100% de ocupación en su segunda planta
  7. Iago Cagiao baja la persiana de El Rincón de Alba tras una década en A Coruña y prepara su salto a Betanzos: 'Quería un final bonito
  8. Sin miradas ni presión: el entrenamiento que buscan cada vez más mujeres en A Coruña

Fundación Repsol cita a 200 escolares de A Coruña en unas 'mini olimpiadas'

Fundación Repsol cita a 200 escolares de A Coruña en unas 'mini olimpiadas'

"La Republica Independiente de Monelos": el barrio de A Coruña que mantiene su identidad propia

"La Republica Independiente de Monelos": el barrio de A Coruña que mantiene su identidad propia

La llegada del autobús a Xuxán ya tiene fecha

La llegada del autobús a Xuxán ya tiene fecha

Una mujer de 70 años resulta herida grave en la avenida de Fisterra de A Coruña por el atropello de un camión

Una mujer de 70 años resulta herida grave en la avenida de Fisterra de A Coruña por el atropello de un camión

La esperanza empresarial de la eólica en Langosteira: miles de empleos y una palanca también para las pymes de A Coruña

La esperanza empresarial de la eólica en Langosteira: miles de empleos y una palanca también para las pymes de A Coruña

El Concello coruñés impulsa la electrificación de los aparcamientos públicos: aquí encontrarás puntos de recarga gratuitos para coches eléctricos

El Concello coruñés impulsa la electrificación de los aparcamientos públicos: aquí encontrarás puntos de recarga gratuitos para coches eléctricos

Estas son las cinco empresas de eólica marina con proyectos firmes en el puerto de A Coruña, después de que ocho pidiesen terrenos

Estas son las cinco empresas de eólica marina con proyectos firmes en el puerto de A Coruña, después de que ocho pidiesen terrenos

A Coruña está hoy en aviso amarillo por lluvia y tormentas: este es el horario de la alerta

A Coruña está hoy en aviso amarillo por lluvia y tormentas: este es el horario de la alerta
Tracking Pixel Contents