El Puerto de A Coruña prepara la llegada a Langosteira de la última granelera de los muelles interiores

La operación para trasladar las grandes compañías que operan en el puerto de A Coruña a los muelles exteriores da sus últimos pasos. Repsol, el principal operador del puerto, trasladará todas sus instalaciones a punta Langosteira el año que viene, y en los muelles de la ciudad solo queda un operador de graneles sólidos: la centenaria cementera Tudela Veguín, que opera actualmente en el amarradero de San Diego y tiene varios grandes silos junto al parque del mismo nombre. Pero ya está tramitando una concesión en el puerto exterior, y la Autoridad Portuaria acaba de sacar a concurso por 1,2 millones de euros la construcción de una nueva carretera que, según indican fuentes de la entidad, "se construye fundamentalmente para dar servicio a la nueva concesión".

El puerto exterior está formado por dos grandes zonas. La sur, con espacio para un kilómetro de muelles, aún está sin desarrollar, pero, gracias a 97,5 millones de euros de fondos europeos de una ayuda otorgada provisionalmente por el Estado, el Puerto construirá unos 400 o 450 metros de amarraderos y preparará espacio para que se instalen cinco multinacionales de la eólica marina. La zona norte, en la que se ubicarán Tudela Veguín y el nuevo vial, ya está parcialmente urbanizada y hay empresas trabajando, pero también parcelas libres.

Servicio a futuras concesiones

El Puerto aún debe unos 160 millones de la deuda de la construcción de punta Langosteira, y el Estado se ha negado reiteradamente a condonarla. La Autoridad Portuaria señala que aunque tiene que acondicionar los terrenos para que entren nuevas empresas, "dada la situación financiera" de la entidad, las inversiones se realizan "ajustando al máximo a las necesidades de las empresas y priorizando las zonas en las que hay solicitudes firmes de concesión".

La nueva carretera, de unos 265 metros de largo, transcurre desde un vial ya construido y paralelo al mar hasta la zona del muelle A2, uno de los que ya están operativos. Dará servicio a la concesión de Tudela Veguín, "que estará situada justo al lado del vial", según indica el Puerto, que añade que "de paso la zona ya queda preparada para otros posibles concesionarios". También se podrán beneficiar las instalaciones de Galigrain, del grupo Nogar, que tiene naves que empiezan en el muelle A1 pero llegan hasta el A2.

Seis meses de trabajos

La nueva vía tendrá doce metros de ancho, con dos carriles de 3,5 metros en cada caso, uno por sentido. También se construirán aceras de dos metros, y aceras para dar servicio a las futuras concesiones. Se prolongarán las redes de abastecimiento, saneamiento y drenaje, y se añadirá una línea de alumbrado con ocho farolas LED con una altura de diez metros. El presupuesto base del concurso, contando el IVA, es de algo más de 1,22 millones de euros, y el plazo de ejecución es de seis meses.

En la zona de arranque de la carretera "se están ejecutando obras para dar servicio a la red interior" del ferrocarril de Langosteira. Tras años de trámites y obras, está previsto que los trabajos para conectar el puerto exterior con la red ferroviaria finalicen en junio. Luego vendrán pruebas para poner en funcionamiento la vía, que, si no hay demoras, entrará en funcionamiento el año que viene.