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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 9 de mayo

Conciertos, teatro, fiestas populares o el Día de la Ciencia en la Calle, entre las propuestas para el inicio del fin de semana

Iván Ferreiro.

Iván Ferreiro. / Javier Cebollada.

RAC

A Coruña

Concierto de Marta Verde & José Venditti

20.00 horas | Prima materia es un proyecto que propone un live audiovisual que profundiza en la crudeza del sonido y la fisicalidad de la imagen desde una perspectiva esencial y material-sensorial.

Coruña Estudio Inmersivo

Festival solidario de Xacarandaina

16.00 y 19.00 horas | Festival Solidario de Primavera de Xacarandaina en el centro Ágora. Todo lo recaudado irá destinado a la ONG Grumico, que lucha por defender los derechos e intereses de personas con discapacidad.

Centro Ágora

Ludovico Musical Experience, con Borja Niso

20.30 horas | Considerado el mejor tributo a Ludovico Einaudi de España, es un show de 120 minutos de duración, que ha sorprendido y emocionado ya a miles de espectadores transportándoles a sus sueños.

Teatro Colón

Día de la Ciencia en la calle, en Méndez Núñez

Desde las 11.00 horas | Diferentes stands para acercar a los y las más jóvenes al mundo de la ciencia, a través de propuestas en las que ellos serán los protagonistas.

Jardines de Méndez Núñez

Iván Ferreiro repasa 35 años de trayectoria

22.00 horas | Hoy x Ayer es la gira que celebra los 35 años de música de Iván Ferreiro. Desde aquella etapa con Los Piratas al inicio de su carrera en solitario, en la que siempre le ha acompañado su hermano. Hay entradas en Ataquilla.

Coliseum

Teatro con ‘Filtro’ de María Goiricelaya

20.30 horas | Coproducción internacional entre La Sala Verdi (Uruguay) y La Dramática Errante con la colaboración de Donostia Kultura. Forma parte del Ciclo Primavera 2026. Hay entradas a partir de 5,50 euros.

Teatro Rosalía

Isabel Rey presenta ‘Diva de barrio’

18.00 y 20.30 horas. Es un espectáculo lleno de nostalgia y humor que lleva al público a revivir los buenos tiempos. Hay todavía alguna entrada disponible a través de la página web de Ataquilla por 17,80 euros.

Afundación

Arizona Baby, en directo en Mardi Gras

22.30 horas | El circuito Red de Salas, organizado por ACCES, ofrece la actuación de este trío vallisoletano bien conocido por la afición rockera de toda España. La entrada en taquilla cuesta 22 euros.

Sala Mardi Gras

Fiestas en Xuxán y Barrio de las Flores

Desde las 11.00 horas | La Festa dos Maios tendrá música y un concurso de tortillas. En Xuxán leerá el pregón la alcaldesa, Inés Rey, a las 14.00 horas.

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Xuxán y Barrio de las Flores

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