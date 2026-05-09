La industria del metal celebra el desarrollo "clave" a la eólica marina en A Coruña y pide celeridad: "No podemos demorarnos si queremos competir"

Celebración en la industria gallega del metal por el despegue de la eólica marina en el puerto exterior de A Coruña. El Estado ha concedido, de forma provisional, 100 millones de fondos europeos que permitirán ampliar los muelles de punta Langosteira en casi un tercio y acondicionar terrenos para nuevas fábricas de gigantes del sector en crecimiento de la eólica flotante, esto es, de molinos situados sobre plataformas en el propio mar. Hay cinco grandes empresas comprometidas con el desarrollo en Langosteira, desde la compañía pública Navantia a la multinacional Ipeco, y la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime), que agrupa a más de 600 compañías, señala que con su instalación dará trabajado "a toda una cadena de valor de pymes muy competentes y especializadas" en un sector con cada vez más demanda. Pero también advierte de que hay que apurar plazos para la instalación de las empresas: "No debemos demorarnos mucho más para poder competir con otros hubs europeos".

La concesión de la subvención, que de momento es provisional, entrega 97,5 millones de euros a la Autoridad Portuaria de A Coruña y otros 2,5 millones a la de Ferrol, pues ambas han establecido una alianza estratégica para potenciar la eólica marina. Se trata de una "excelente noticia", señalan fuentes de Asime, que lleva promoviendo la eólica marina desde 2013, y la ayuda es una "palanca clave" para desarrollar una actividad en la que Galicia tiene ya "liderazgo".

Y es que, según recuerda Asime, "hoy en día hay más de 60 empresas gallegas que tienen gran parte de su facturación anual dedicada a la eólica marina y otras 120 que trabajan puntualmente para ella". De los cinco parques eólicos flotantes instalados en Europa, tres tienen componentes y tecnología gallega, y la industria ya suma 3.000 puestos de trabajo indirectos y 2.000 indirectos. Aunque todavía es "prematuro" calcular cuántos empleos se podrían generar en punta Langosteira, Asime cree que el crecimiento del sector puede sumar otros 5.000 nuevos empleos directos en la próxima década en Galicia.

Crecimiento exponencial

De acuerdo con datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en Europa hay "37 GW de eólica marina instalada". En 2023, señalan desde Asime, la instalación de eólica offshore alcanzó los 3,8 GW en Europa, un récord, y, lo más importante, va a seguir aumentando. "La estrategia europa fijó una senda de al menos 60 GW de eólica offshore en 2030 y 300 GW en 2050", indican fuentes de Asime, que reclaman que Galicia. Y actualmente en Europa "solo hay capacidad para proveer a un 50% de todos los parques eólicos marinos que se planea desarrollar".

La asociación señala que la región tiene que estar preparada para proveer "todas esas necesidades que se están generando ya". La Autoridad Portuaria prevé destinar los fondos de la ayuda para ampliar en unos 400 o 450 metros los muelles de punta Langosteira, actualmente con un kilómetro y medio de longitud, y acondicionar los terrenos para los proyectos de Navantia, Windwaves, Acciona, Ipeco y Saitec, ya avanzados, y los que puedan surgir. Aunque el Puerto prevé sacar a concurso la obra ya este año, y dar facilidades a las empresas que necesiten instalarse rápidamente, los trabajos durarán aproximadamente dos años y medio.

Asime defiende que es positivo que los plazos sean "los más cortos posibles", pero indica que un plazo de dos años "parece razonable para acometer las obras que son necesarias". "La industria necesita visibilidad de cartera para invertir en maquinaria, personal y certificaciones", advierte.

Infraestructuras únicas

Para Asime, Galicia tiene la "ventaja competitiva" de su experiencia en el sector, y ya exporta grandes estructuras, jackets (un tipo de cimentaciones) y tecnología a "parques eólicos marinos de todo el mundo". El sector se basa en "empresas tractoras como Navantia, Windar o Windwaves", un papel que, considera Asime, también tendrán los proyectos del puerto exterior, pero también "pymes muy competentes y especializadas" que prestan servicios desde la calderería a la electricidad, de la logística a la construcción de buques de apoyo y generan empleo especializado.

Pero también destacan las infraestructuras para la industria, que "son bastante únicas en Europa debido a las características geográficas de nuestras rías, que ofrecen calados, condiciones de abrigo y protección óptimas de manera natural". En los muelles exteriores hay espacio para la industria, y Asime, que indica que Navantia Fene ya ha exportado más de 200 jackets desde los amarraderos de Ferrol, cree que la colaboración entre los dos puertos "maximizará la capacidad de exportación", repartiendo entre ambos "las fases de fabricación, ensamblaje y mantenimiento".

A la espera de parques en España

Mientras otros países desarrollan la eólica marina, España sigue a la espera de que el Estado abra un proceso para asignar zonas de mar en las que puedan situarse. Cuatro multinacionales han presentado proyectos para colocar parques flotantes frente a la costa de A Coruña, desde Repsol a la japonesa Orix, y Asime indica que implantar estos parques en aguas españolas es una tarea "pendiente". "Nuestro rol como proveedores de otros países está muy consolidado", señala la agrupación de empresas del metal, e implantar en las costas españolas este tipo de tecnología permitiría "aumentar nuestra competitividad frente a otros hubs eólicos europeos y de terceros países, no solo descarbonizando nuestra industria sino también reduciendo la factura energética para industrias y ciudadanos".

Asime, que representa a su sector en espacios como el Observatorio de Eólica Marina de la Xunta de Galicia, lleva a empresas gallegas a ferias internacionales y realiza foros como el GOinterHUB de Ferrol que este mes de junio realizará su octava edición, confía en que la primera subasta de eólica marina de España "se celebre este mismo año, como se ha trasladado desde el propio Ministerio". "Ya hemos enviado las alegaciones correspondientes desde los distintos grupos de interés, ahora deben valorarlas desde el ejecutivo, pero sin duda no debiéramos perder tiempo, es momento de agilizar esta cuestión", resume Asime, que pide Galicia esté en esta puja inicial. "Partir desde un inicio con dos o tres regiones de alto potencial, como lo son Canarias y Galicia, permitiría movilizar varios polos industriales en paralelo, beneficiando un mayor aprendizaje, inversiones competitivas y una adecuada ordenación del territorio", indica Asime, y "daría también certidumbre a la cadena de valor, que lleva muchos años esperando esta regulación para poder traducir proyectos en inversiones reales y viables".