La llegada del autobús a Xuxán ya tiene fecha

Los primeros vecinos del parque ofimático entraron en sus casas en primavera de 2019, después de años de atasco que tuvieron en vilo durante mucho tiempo a las cooperativas y los coruñeses que había invertido en ellas. Los edificios han brotado como setas desde entonces y la ya numerosa población del nuevo barrio de A Coruña, bautizado como Xuxán, tenían como una de sus principales reivindicaciones la llegada del autobús a la zona, para no tener que desplazarse a otros lugares, como Matogrande, para acceder al transporte público.

Con las primeras fiestas del barrio, que dieron comienzo en la mañana de este sábado, ha llegado el primer anuncio respecto a esta importante carencia de movilidad. En medio del pregón, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, garantizó que ya hay una fecha marcada en el calendario para la llegada de los vehículos rojos de Tranvías a la zona: finales de junio, en torno a San Xoán. La noticia fue recibida con aplausos por los vecinos que allí se congregaron.

Noticias relacionadas

El Concello no esperará, por tanto, al nuevo concurso de la concesión del transporte público, pendiente de licitación desde hace casi año y medio. Queda por aclarar ahora si la línea de Xuxán será propia o una prolongación o desdoblamiento de alguna de las que dan servicio a los barrios colindantes y si habrá una o varias paradas.