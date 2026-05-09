Una mujer de 70 años resulta herida grave en la avenida de Fisterra de A Coruña por el atropello de un camión
Cruzaba por un paso regulado por semáforos
A Coruña
Una mujer de 70 años resultó herida de gravedad en una pierna a las 12.50 horas de este sábado en el cruce de la avenida de Fisterra con la ronda de Outeiro, en A Coruña. De acuerdo con fuentes conocedoras, la mujer fue atropellada en un paso regulado por semáforos por un camión de un supermercado.
Al lugar acudió el 092 y la víctima recibió asistencia médica del 061. Fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).
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