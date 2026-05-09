Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La nueva ampliación del puerto de A Coruña por la eólica marinaEl desbloqueo del parque del AgraFin de la huelga de sanitariosInterrumpida la circulación ferroviaria entre A Coruña y VigoOposiciones en GaliciaLos mejores calamares de A CoruñaLa previa del Cádiz - DeportivoLuckia inaugura nueva sede en A CoruñaCalendario escolar de Galicia curso 2026-2027
instagramlinkedin

Una mujer de 70 años resulta herida grave en la avenida de Fisterra de A Coruña por el atropello de un camión

Cruzaba por un paso regulado por semáforos

Vehículo de la Policía Local de A Coruña.

Vehículo de la Policía Local de A Coruña. / Iago Lopez

Enrique Carballo

A Coruña

Una mujer de 70 años resultó herida de gravedad en una pierna a las 12.50 horas de este sábado en el cruce de la avenida de Fisterra con la ronda de Outeiro, en A Coruña. De acuerdo con fuentes conocedoras, la mujer fue atropellada en un paso regulado por semáforos por un camión de un supermercado.

Al lugar acudió el 092 y la víctima recibió asistencia médica del 061. Fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mesón con uno de los mejores calamares de A Coruña: 'Aquí la freidora nunca está parada
  2. Óscar Castro, administrador de la Cocina Económica de A Coruña: 'Vienen personas que cobran una prestación, pero no les alcanza para subsistir
  3. El zapatero de A Coruña que ha reparado más de 160.000 zapatos: 'Mi abuelo era el artesano de verdad, yo soy un sucedáneo
  4. Estos son los cortes de tráfico previstos para este martes 5 de mayo en A Coruña por la Vuelta Ciclista Femenina
  5. Eclipse solar en A Coruña: el centro comercial Cuatro Caminos reparte gafas homologadas
  6. Marineda City anuncia cuatro nuevas aperturas y alcanza el 100% de ocupación en su segunda planta
  7. Iago Cagiao baja la persiana de El Rincón de Alba tras una década en A Coruña y prepara su salto a Betanzos: 'Quería un final bonito
  8. Sin miradas ni presión: el entrenamiento que buscan cada vez más mujeres en A Coruña

Una mujer de 70 años resulta herida grave en la avenida de Fisterra de A Coruña por el atropello de un camión

Una mujer de 70 años resulta herida grave en la avenida de Fisterra de A Coruña por el atropello de un camión

La esperanza empresarial de la eólica en Langosteira: miles de empleos y una palanca también para las pymes de A Coruña

La esperanza empresarial de la eólica en Langosteira: miles de empleos y una palanca también para las pymes de A Coruña

"La Republica Independiente de Monelos": el barrio de A Coruña que mantiene su identidad propia

"La Republica Independiente de Monelos": el barrio de A Coruña que mantiene su identidad propia

El Concello coruñés impulsa la electrificación de los aparcamientos públicos: aquí encontrarás puntos de recarga gratuitos para coches eléctricos

El Concello coruñés impulsa la electrificación de los aparcamientos públicos: aquí encontrarás puntos de recarga gratuitos para coches eléctricos

Estas son las cinco empresas de eólica marina con proyectos firmes en el puerto de A Coruña, después de que ocho pidiesen terrenos

Estas son las cinco empresas de eólica marina con proyectos firmes en el puerto de A Coruña, después de que ocho pidiesen terrenos

A Coruña está hoy en aviso amarillo por lluvia y tormentas: este es el horario de la alerta

A Coruña está hoy en aviso amarillo por lluvia y tormentas: este es el horario de la alerta

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 9 de mayo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 9 de mayo

La confitería de A Coruña que lleva más de 40 años triunfando con sus sándwiches de miga: "Todo el mundo dice que saben como los de Buenos Aires"

La confitería de A Coruña que lleva más de 40 años triunfando con sus sándwiches de miga: "Todo el mundo dice que saben como los de Buenos Aires"
Tracking Pixel Contents