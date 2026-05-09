Hacia una identidad de barrio: Xuxán estrena fiestas en A Coruña

Los vecinos de Xuxán se estrenan en la agenda de ocio de A Coruña con sus primeras fiestas de barrio en honor al Santo Job, que se celebran en la plaza central de la barriada los días 9 y 10 de mayo. Con sesión vermú, conciertos, juegos infantiles y, sobre todo, chocolate con churros, las familias de Xuxán ven, con orgullo y expectación, cómo su hogar se empieza a integrar en el imaginario colectivo de A Coruña. "Ha venido gente que ni es del barrio, imagínate", demuestra una vecina, Lidia Blanco, que vive en la zona desde que se inauguró. "Fuimos los segundos en entrar", añade.

Sin embargo, Blanco apunta que la identidad de barrio es un terreno como el de Xuxán, en fase de construcción. "Creo que aún no hay identidad de barrio, se empieza ahora. Ahora ya nos conocen, saben localizarnos en A Coruña", expresa, riendo. Uxía Pereira, otra residente de la zona, secunda la percepción de Blanco. "Creo que se está haciendo [la identidad de barrio]. Tenemos una asociación de vecinos que está haciendo mucho para que la haya, para que tengamos muchas actividades juntos", indica Pereira.

Las dos caras de la moneda

La junta vecinal se muestra radiante por esta primera celebración. "¿Qué nos va a parecer? Se nos ocurrió a nosotros, y pensamos que sería una buena idea. Es una forma de que A Coruña se dé cuenta de que aquí no son solo edificios en construcción, aquí hay vecinos, gente que tiene ganas de pasarlo bien, de hacer comunidad", comenta la presidenta, María Sierra, quien opina que tienen "sensación de pertenencia", pero notan ciertas carencias. "Lo que le hace falta a la gente es que el barrio tenga medios y más sitios en los que poder hacer comunidad", señala la tesorera de la asociación, Gema Montes.

Actualmente, la plaza donde se llevan a cabo las fiestas es el único lugar de encuentro social para las familias de Xuxán. "No tenemos un bar donde reunirnos los vecinos, no tenemos una panadería donde te encuentras comprando el pan. Nos falta un centro cívico donde puedan ir los niños... Todas las cosas que hacen barrio", se queja la presidenta de la asociación. Lidia Blanco también reseña esta falta de servicios: "No hay nada, ni un bar, una panadería, una farmacia... Tienes que ir a Matogrande a todo".

No todo es negativo, y los residentes de Xuxán coinciden en la positiva tranquilidad del área. "Es un barrio muy joven, además, casi todos los vecinos somos familias con niños pequeños, eso está muy bien", afirma Pereira. "No hay coches, los niños juegan tranquilos, no hay ruido", secunda Blanco.

Un bus para Carmiña

Una carpa con mesas corridas, custodiada por la barra y un puesto de chocolate con churros, aglomeraba a padres y madres, mientras los niños jugaban en los columpios. "Esta zona del parque y de la plaza, para nosotros, que somos mayoría familias, es el alma del barrio", indica Montes.

A las dos de la tarde fue el turno de la alcaldesa, Inés Rey, quien condujo un pregón dedicado a dos de los vecinos más emblemáticos de Xuxán: Paco, el hijo de María Sierra, y Carmiña, la madre de Carlos Martínez, de la junta directiva de la asociación de vecinos. Gracias a la petición de Paco, el barrio tendrá luces de Navidad; y gracias a la de Carmiña, el bus urbano llegará a Xuxán, previsiblemente para San Juan. Carlos Martínez establecía la llegada del autobús como algo "primordial". "Mi madre [Carmiña] tiene 98 años, y ahora ya no va a usar mucho el autobús, pero hay gente de su edad a la que le viene muy bien para poder desplazarse al centro", asegura.

"Dentro duns anos, cando estas festas estean xa totalmente consolidadas e estes nenos que están por aquí correndo e xogando sexan maiores, e xa non estean co perrito quente, senón na barra do fondo, dirán: 'eu estiven na primeiras festas de Xuxán'", comunicó la alcaldesa, quien siente que el barrio está "moi ligado" a su propia historia. "Hai sete anos me presentei por primeira vez ás eleccións, aínda non había veciños empadronados aquí, e non falabamos de Xuxán, falabamos do Ofimático. Onde antes había soamente solares, hoxe hai un lugar no que vivir", añadió. Definiendo a Xuxán como "un barrio que mira cara o futuro", Rey indicó que será una localización idónea para disfrutar del eclipse del 12 de agosto.

Carlos Bau tomó el relevo de la alcaldesa con música de los 80, 90 y 2000, iniciando, oficialmente, el ambiente festivo. "Me parece de maravilla que vayamos a inaugurarlo, que contaran con nosotros es genial. Me hace mucha ilusión que luego la gente se acuerde y diga: 'las primeras fiestas del barrio, el primer artista, la primera sesión vermú y el primer día'. Lo tenemos todo", dice riendo.