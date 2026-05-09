Tres dotaciones de los Bomberos de A Coruña acuden a la avenida de Fisterra por un incendio en una vivienda
Poco después se desplazaron a la calle Perú, en San Roque, por el desprendimiento de fragmentos de una fachada
Poco después del atropello que dejó una herida grave en la avenida de Fisterra este sábado, los Bomberos de A Coruña acudieron a la calle, en este caso al número 25, por un fuego en una vivienda. De acuerdo con la cuenta de X de los Bomberos de A Coruña, el incidente se produjo a las 13.22 horas y el motivo fue el incendio de una campaña extractora. Intervinieron tres dotaciones del servicio de emergencias, así como efectivos de la Policía Local.
A las 14.13 horas cuatro bomberos y un vehículo se desplazaron hasta la calle Perú, en la zona de San Roque, para realizar un saneamiento en una fachada. De acuerdo con el servicio, se desprendieron algunos fragmentos a la altura de un quinto piso, pero no causaron daños personales.
- El mesón con uno de los mejores calamares de A Coruña: 'Aquí la freidora nunca está parada
- Óscar Castro, administrador de la Cocina Económica de A Coruña: 'Vienen personas que cobran una prestación, pero no les alcanza para subsistir
- El zapatero de A Coruña que ha reparado más de 160.000 zapatos: 'Mi abuelo era el artesano de verdad, yo soy un sucedáneo
- Estos son los cortes de tráfico previstos para este martes 5 de mayo en A Coruña por la Vuelta Ciclista Femenina
- Eclipse solar en A Coruña: el centro comercial Cuatro Caminos reparte gafas homologadas
- Marineda City anuncia cuatro nuevas aperturas y alcanza el 100% de ocupación en su segunda planta
- Iago Cagiao baja la persiana de El Rincón de Alba tras una década en A Coruña y prepara su salto a Betanzos: 'Quería un final bonito
- Sin miradas ni presión: el entrenamiento que buscan cada vez más mujeres en A Coruña