Tres dotaciones de los Bomberos de A Coruña acuden a la avenida de Fisterra por un incendio en una vivienda

Poco después del atropello que dejó una herida grave en la avenida de Fisterra este sábado, los Bomberos de A Coruña acudieron a la calle, en este caso al número 25, por un fuego en una vivienda. De acuerdo con la cuenta de X de los Bomberos de A Coruña, el incidente se produjo a las 13.22 horas y el motivo fue el incendio de una campaña extractora. Intervinieron tres dotaciones del servicio de emergencias, así como efectivos de la Policía Local.

A las 14.13 horas cuatro bomberos y un vehículo se desplazaron hasta la calle Perú, en la zona de San Roque, para realizar un saneamiento en una fachada. De acuerdo con el servicio, se desprendieron algunos fragmentos a la altura de un quinto piso, pero no causaron daños personales.