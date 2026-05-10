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Accidente en A Coruña por un alcance entre dos vehículos en la salida de la ciudad por la AC-11 a la altura de Santa Gema

El 112 ha recibido pasadas las 11.00h el aviso por un accidente con heridos

Imagen de la cámara de la DGT más cercana al punto del accidente registrado esta mañana en la AC-11.

Imagen de la cámara de la DGT más cercana al punto del accidente registrado esta mañana en la AC-11. / DGT

Sandra Abad

La central de emergencias del 112 Galicia informa esta mañana de un accidente con heridos registrado pasadas las 11.00h en la carretera AC-11 (Alfonso Molina) que, según informan fuentes oficiales, ha ocurrido a la altura del núcleo coruñés de Santa Gema. El accidente ha sido un alcance entre dos vehículos que circulaban en sentido salida de la ciudad, según informan las mismas fuentes. Al lugar han acudido efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.

*NOTICIA EN AMPLIACIÓN

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