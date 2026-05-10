Accidente en A Coruña por un alcance entre dos vehículos en la salida de la ciudad por la AC-11 a la altura de Santa Gema
El 112 ha recibido pasadas las 11.00h el aviso por un accidente con heridos
La central de emergencias del 112 Galicia informa esta mañana de un accidente con heridos registrado pasadas las 11.00h en la carretera AC-11 (Alfonso Molina) que, según informan fuentes oficiales, ha ocurrido a la altura del núcleo coruñés de Santa Gema. El accidente ha sido un alcance entre dos vehículos que circulaban en sentido salida de la ciudad, según informan las mismas fuentes. Al lugar han acudido efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.
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