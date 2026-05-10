El Concello de A Coruña pedirá arreglos en el mercado de Monte Alto tras quejas de placeros
Algunos de los comerciantes se ven afectados por problemas en los sumideros y las cámaras frigoríficas
El mercado de Monte Alto reabrió sus puertas el pasado diciembre, tras casi tres años de obras y una plaza provisional en Indalecio Prieto. Sin embargo, la remodelación de esta estructura de los 80, cuarenta años después de su construcción, viene con algunos desperfectos. Si bien es cierto que gran parte de los placeros se muestran contentos con el resultado, uno de los dos puestos de pescado se ve afectado por complicaciones en los sumideros y en las cámaras frigoríficas.
Problemas en los desagües
"La verdad es que los registros quedaron bastante mal, la empresa constructora bastante mal", comenta Marcos Sendón, de la pescadería Marc del Norte. Decidió enviar una queja por registro al Ayuntamiento, dado que denuncia que llevan "cuatro o cinco meses así, ya". Sendón se queja de que el registro "quedó mal, quedó al revés; si el agujero para el desagüe está a la derecha, el agua se va para la izquierda, es horrible".
El segundo de los inconvenientes del placero se encuentra en la cámara frigorífica. "No es una cámara frigorífica para pescado, es una cámara frigorífica más bien para carne o fruta, entonces el agua se acumula, no tiene salida de agua, no está muy bien pensada, la verdad", explica. Sin embargo, no todo es negativo, y Sendón reconoce que, salvo estos dos desperfectos, "en general está todo muy bien".
Fuentes municipales confirman haber recibido la petición por registro. Afirman que la obra está todavía en garantía, y que han trasladado las quejas a la empresa constructora encargada del proyecto, "para que se reparen todos aquellos elementos que sean necesarios", aunque intentan tranquilizar a los placeros trasladando que "es normal que al principio surjan pequeñas incidencias".
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