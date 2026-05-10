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Ceremonia

A Coruña renueva su homenaje a la Virgen del Rosario con la Función del Voto en la iglesia de Santo Domingo

El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, presidió la ceremonia

Asistentes a la ceremonia.

Asistentes a la ceremonia. / La Opinión

RAC

A Coruña

Pasan años, décadas y siglos, pero A Coruña no olvida los homenajes a la Virgen del Rosario. Este domingo el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, presidió una nueva edición de la Función del Voto en honor a la patrona, una tradición que hunde sus raíces en el ataque de Francis Drake a la ciudad en 1589. La iglesia de Santo Domingo acogió la solemne celebración, en la que participaron, entre otros representantes de las autoridades, el concejal de Cultura, Juan Ignacio Borrego, y la delegada la Xunta en A Coruña, Belén do Campo.

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