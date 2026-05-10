El crucero 'Mein Schiff Relax' hace su primera escala en A Coruña con más de 4.000 pasajeros y casi 1.400 tripulantes

El trasatlántico Mein Schiff Relax ha atracado hoy en el puerto de A Coruña con más de 5.000 personas a bordo entre pasaje y tripulación. Son exactamente 4.066 pasajeros y 1.380 tripulantes los que han llegado este domingo al puerto coruñés en la primera escala de este crucero en A Coruña, según los datos ofrecidos por la Autoridad Portuaria coruñesa.

Destacan los responsables del puerto que el buque ha llegado a A Coruña procedente de Lisboa y que a bordo del barco ha tenido lugar la ceremonia de intercambio de metopas que es costumbre cuando un barco de estas características visita por primera vez una ciudad.

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El Mein Schiff Relax es --según destaca la Autoridad Portuaria-- el barco "más grande y nuevo" de la naviera TUI cruises. En sus 19 cubiertas cuenta con una docena de restaurantes y 17 cafeterías, y entre otras instalaciones ofrece pista de baloncesto y muchos otros servicios de ocio y turísticos para sus más de 4.000 pasajeros.