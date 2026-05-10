El crucero 'Mein Schiff Relax' hace su primera escala en A Coruña con más de 4.000 pasajeros y casi 1.400 tripulantes
El buque ha llegado procedente de Lisboa y a bordo se ha celebrado la tradicional ceremonia de intercambio de metopas por tratarse de la primera visita del barco a la ciudad
El trasatlántico Mein Schiff Relax ha atracado hoy en el puerto de A Coruña con más de 5.000 personas a bordo entre pasaje y tripulación. Son exactamente 4.066 pasajeros y 1.380 tripulantes los que han llegado este domingo al puerto coruñés en la primera escala de este crucero en A Coruña, según los datos ofrecidos por la Autoridad Portuaria coruñesa.
Destacan los responsables del puerto que el buque ha llegado a A Coruña procedente de Lisboa y que a bordo del barco ha tenido lugar la ceremonia de intercambio de metopas que es costumbre cuando un barco de estas características visita por primera vez una ciudad.
El Mein Schiff Relax es --según destaca la Autoridad Portuaria-- el barco "más grande y nuevo" de la naviera TUI cruises. En sus 19 cubiertas cuenta con una docena de restaurantes y 17 cafeterías, y entre otras instalaciones ofrece pista de baloncesto y muchos otros servicios de ocio y turísticos para sus más de 4.000 pasajeros.
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