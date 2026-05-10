La Escuela Municipal de Música de A Coruña cierra el curso con su gala anual
El Teatro Colón acogió este viernes la gala anual de la Escuela Municipal de Música de A Coruña, una cita con la que el centro puso el broche al curso. Sobre el escenario se pudo ver el trabajo realizado durante el año por un alumnado de todas las edades, desde niños de cuatro años hasta adultos, así como algunos de los proyectos más destacados. La escuela ofreció formación en música clásica, tradicional, jazz y moderna.
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