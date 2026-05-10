Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La nueva ampliación del puerto de A Coruña por la eólica marinaEl desbloqueo del parque del AgraFin de la huelga de sanitariosInterrumpida la circulación ferroviaria entre A Coruña y VigoOposiciones en GaliciaLos mejores calamares de A CoruñaLa previa del Cádiz - DeportivoLuckia inaugura nueva sede en A CoruñaCalendario escolar de Galicia curso 2026-2027
instagramlinkedin

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 10 de mayo

Las fiestas en Xuxán y en el Barrio de las Flores, actividades literarias, música en directo... Aquí encontrarás planes para todos los públicos en esta jornada dominical

El barrio de Xuxán celebra sus primeras fiestas

El barrio de Xuxán celebra sus primeras fiestas / Casteleiro

RAC

Mercado das Flores, música y gastronomía

El Barrio de las Flores de A Coruña arranca sus fiestas con música y Cañita Brava

El Barrio de las Flores de A Coruña arranca sus fiestas con música y Cañita Brava

Ver galería

El Barrio de las Flores arranca sus fiestas con música y Cañita /

El Barrio de las Flores despide sus fiestas por todo lo alto con un mercado que contará con 80 puestos comerciales. Además habrá concurso de tortillas, degustación de callos y actuaciones musicales. Más información.

Desde las 11.00 horas. Plaza central del Barrio de las Flores.

Juegos, sesión vermú y ‘tardeo’ en Xuxán

El barrio de Xuxán celebra sus primeras fiestas

El barrio de Xuxán celebra sus primeras fiestas

Ver galería

El barrio de Xuxán celebra sus primeras fiestas / Casteleiro

El barrio de Xuxán celebra sus primeras fiestas en honor al Santo Job y se despide este domingo con una completa programación: pasacalles, juegos para los más pequeños, sesión vermú y juvenil, y ‘tardeo’. Más información.

Desde las 11.00 horas. Plaza de Xuxán, punto central del barrio

Lecturas en homenaje a Begoña Caamaño

La Diputación, la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega y la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda organizan una actividad para leer textos de Begoña Caamaño, autora homenajeada en las Letras Galegas.

12.00 horas. Delante del Teatro Rosalía (Riego de Agua, 37)

Una zarzuela de una obra de Cabanillas

Representación de una zarzuela compuesta por Marcos Mato basada en A man da Santiña, obra teatral del aclamado autor Ramón Cabanillas creada en 1921. La entrada para el evento es gratuita.

19.30 horas. Centro Ágora (Avenida da Gramela, 17)

Actuación del cantante Roi Méndez

Actuación de Roi Méndez, al que muchos recordarán por su participación en Operación Triunfo 2017. El gallego, al que también se ha podido ver en Land Rober o Top Chef: Dulces y Famosos, presenta Dime si vas a venir Tour.

20.00 horas. Sala Garufa Club (Riazor, 5)

Concierto de la gallega Yoli Saa

La artista gallega se despide de su último disco con una gira acústica muy especial, donde no solo cierra una etapa, sino que recorre toda su carrera, desde las primeras composiciones hasta hoy.

Noticias relacionadas

20.30 horas. Sala Mardi Gras (Travesía de la Torre, 8)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mesón con uno de los mejores calamares de A Coruña: 'Aquí la freidora nunca está parada
  2. Óscar Castro, administrador de la Cocina Económica de A Coruña: 'Vienen personas que cobran una prestación, pero no les alcanza para subsistir
  3. El zapatero de A Coruña que ha reparado más de 160.000 zapatos: 'Mi abuelo era el artesano de verdad, yo soy un sucedáneo
  4. Estos son los cortes de tráfico previstos para este martes 5 de mayo en A Coruña por la Vuelta Ciclista Femenina
  5. Eclipse solar en A Coruña: el centro comercial Cuatro Caminos reparte gafas homologadas
  6. Marineda City anuncia cuatro nuevas aperturas y alcanza el 100% de ocupación en su segunda planta
  7. Iago Cagiao baja la persiana de El Rincón de Alba tras una década en A Coruña y prepara su salto a Betanzos: 'Quería un final bonito
  8. Sin miradas ni presión: el entrenamiento que buscan cada vez más mujeres en A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 10 de mayo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 10 de mayo

El club de lectura de A Coruña Las Kikas combinan amistad y tertulias personales sobre libros

A Coruña lee también entre amigos, de manera autogestionada y con títulos más variados: "No montamos un club de lectura para comentar 'Harry Potter'"

A Coruña lee también entre amigos, de manera autogestionada y con títulos más variados: "No montamos un club de lectura para comentar 'Harry Potter'"

El 'coruñesismo' de la fachada marítima: reflejar el "carácter" de la ciudad, un factor clave para ser el diseñador del futuro de A Coruña

El 'coruñesismo' de la fachada marítima: reflejar el "carácter" de la ciudad, un factor clave para ser el diseñador del futuro de A Coruña

Nuevas fábricas en A Coruña: Ignis mantiene su proyecto de amoníaco verde en Langosteira y estudia nueva ubicación para el de hidrógeno, que planteó junto a Marineda

Nuevas fábricas en A Coruña: Ignis mantiene su proyecto de amoníaco verde en Langosteira y estudia nueva ubicación para el de hidrógeno, que planteó junto a Marineda

El Puerto de A Coruña prepara la llegada a Langosteira de la última granelera de los muelles interiores

El Puerto de A Coruña prepara la llegada a Langosteira de la última granelera de los muelles interiores

Hacia una identidad de barrio: Xuxán estrena fiestas en A Coruña

Hacia una identidad de barrio: Xuxán estrena fiestas en A Coruña

Tres dotaciones de los Bomberos de A Coruña acuden a la avenida de Fisterra por un incendio en una vivienda

Tres dotaciones de los Bomberos de A Coruña acuden a la avenida de Fisterra por un incendio en una vivienda
Tracking Pixel Contents