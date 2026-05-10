¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 10 de mayo

Mercado das Flores, música y gastronomía

El Barrio de las Flores arranca sus fiestas con música y Cañita /

El Barrio de las Flores despide sus fiestas por todo lo alto con un mercado que contará con 80 puestos comerciales. Además habrá concurso de tortillas, degustación de callos y actuaciones musicales. Más información.

Desde las 11.00 horas. Plaza central del Barrio de las Flores.

Juegos, sesión vermú y ‘tardeo’ en Xuxán

El barrio de Xuxán celebra sus primeras fiestas / Casteleiro

El barrio de Xuxán celebra sus primeras fiestas en honor al Santo Job y se despide este domingo con una completa programación: pasacalles, juegos para los más pequeños, sesión vermú y juvenil, y ‘tardeo’. Más información.

Desde las 11.00 horas. Plaza de Xuxán, punto central del barrio

Lecturas en homenaje a Begoña Caamaño

La Diputación, la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega y la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda organizan una actividad para leer textos de Begoña Caamaño, autora homenajeada en las Letras Galegas.

12.00 horas. Delante del Teatro Rosalía (Riego de Agua, 37)

Una zarzuela de una obra de Cabanillas

Representación de una zarzuela compuesta por Marcos Mato basada en A man da Santiña, obra teatral del aclamado autor Ramón Cabanillas creada en 1921. La entrada para el evento es gratuita.

19.30 horas. Centro Ágora (Avenida da Gramela, 17)

Actuación del cantante Roi Méndez

Actuación de Roi Méndez, al que muchos recordarán por su participación en Operación Triunfo 2017. El gallego, al que también se ha podido ver en Land Rober o Top Chef: Dulces y Famosos, presenta Dime si vas a venir Tour.

20.00 horas. Sala Garufa Club (Riazor, 5)

Concierto de la gallega Yoli Saa

La artista gallega se despide de su último disco con una gira acústica muy especial, donde no solo cierra una etapa, sino que recorre toda su carrera, desde las primeras composiciones hasta hoy.

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20.30 horas. Sala Mardi Gras (Travesía de la Torre, 8)