Un incendio en A Coruña, en una vivienda de la calle Panaderas, deja una persona atendida por inhalación de humo

Un incendio en A Coruña en una vivienda de la calle Panaderas se ha saldado esta mañana con una persona atendida por inhalación de humo, según informa la Policía Local de A Coruña.

Ha ocurrido alrededor de las 09.00 horas y al lugar han acudido los Bomberos de A Coruña, que recibían el aviso por un incendio en una vivienda del número 13 de la calle Panaderas, iniciado presuntamente en una manta eléctrica, según indican fuentes policiales.

Este incendio deja un balance de daños materiales en la vivienda afectada y una persona atendida por síntomas de posible intoxicación debido a la inhalación de humo.