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Un incendio en A Coruña, en una vivienda de la calle Panaderas, deja una persona atendida por inhalación de humo

Ha ocurrido esta mañana a las 09.00 horas

Imagen de un camión de bomberos de A Coruña

Imagen de un camión de bomberos de A Coruña / LOC

Un incendio en A Coruña en una vivienda de la calle Panaderas se ha saldado esta mañana con una persona atendida por inhalación de humo, según informa la Policía Local de A Coruña.

Ha ocurrido alrededor de las 09.00 horas y al lugar han acudido los Bomberos de A Coruña, que recibían el aviso por un incendio en una vivienda del número 13 de la calle Panaderas, iniciado presuntamente en una manta eléctrica, según indican fuentes policiales.

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Este incendio deja un balance de daños materiales en la vivienda afectada y una persona atendida por síntomas de posible intoxicación debido a la inhalación de humo.

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