Nuevas fábricas en A Coruña: Ignis mantiene su proyecto de amoníaco verde en Langosteira y estudia nueva ubicación para el de hidrógeno, que planteó junto a Marineda

La multinacional Ignis mantiene sus planes para sintetizar amoníaco e hidrógeno en el entorno de A Coruña, pero estudia cambios en el plan original. En un inicio, la empresa planteó producir hidrógeno usando energía limpia en las antiguas instalaciones de Alu Ibérica, situadas en Agrela, cerca de Marineda City, y que ahora son propiedad de Resonac. Desde allí, el elemento discurriría por una red subterránea hasta el puerto exterior de punta Langosteira, donde Ignis prevé construir otra planta, en este caso de amoníaco, que usaría el hidrógeno como materia prima. La Xunta le otorgó autorización ambiental para esta segunda fábrica hace dos años, y la previsión en 2023 la previsión era abrirla en 2026. Aunque el proyecto no se ha concretado, fuentes de Ignis señalan que se "mantiene".

De acuerdo con la multinacional, su "objetivo" es producir en A Coruña amoníaco verde, esto es, fabricado con energía renovable, y exportarlo "por vía marítima", a través de su filial Armonia Green Galicia, que actualmente planea otra fábrica con el mismo objetivo en Castelló de la Plana. Para esto, se construirá una "planta de producción y almacenamiento de hidrógeno renovable", aunque para ella "se están estudiando distintas ubicaciones a fin de minimizar el impacto en el territorio y economizar recursos". El Estado concedió el año pasado 40,8 millones en ayudas a Ignis para sintetizar hidrógeno verde en A Coruña, dentro de un proyecto conjunto con Repsol, que recibe algo más de 129 millones, pero ambas empresas mantienen en secreto los detalles sobre sus iniciativas. El hidrógeno que produzca Ignis, según la propia empresa, "se transportará a la factoría, ubicada en el puerto exterior de Punta Langosteira, para su transformación en amoníaco verde".

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La salida de Ignis de Agrela dejaría libres los terrenos que Resonac preveía reservarle. Esta multinacional japonesa, que compró los antiguos terrenos de Alu Ibérica, está adaptándolos para expandir su planta actual en el parque que fabrica grafito para altos hornos y crear una nueva instalación, pensada para grafito para baterías de coches eléctricos. Fuentes de la empresa señalan que su proyecto "sigue adelante" y que la compañía "siempre ha estado abierta, y sigue estándolo, a forjar alianzas con socios que compartan su misma visión y valores".