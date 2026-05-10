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La Real Orden nombra diez nuevos caballeros de María Pita en A Coruña

Los diez nuevos caballeros de la Real Orden de Caballeros de María Pita.

Los diez nuevos caballeros de la Real Orden de Caballeros de María Pita. / Marcelino Borrazas

RAC

Este sábado 9 de mayo, coincidiendo en las fechas con la victoria de María Pita y los coruñeses sobre la flota inglesa, la Real Orden de Caballeros de María Pita ha celebrado un día de homenajes. Los actos comenzaron en el castillo de San Antón por la tarde y a continuación se realizó las investiduras de nuevos caballeros en la venerable iglesia de la Orden Tercera de San Francisco. En total, fueron diez personas las que pasaron a formar parte de la orden.

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