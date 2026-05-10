La Sinfónica de Galicia deleita al Palacio de la Ópera por partida doble.

La Orquesta Sinfónica de Galicia protagonizó dos conciertos, el viernes y el sábado, destacados de la temporada 2025/2026 con Karl-Heinz Steffens en el podio. El director propuso un programa articulado en torno a dos grandes pilares del clasicismo y el romanticismo: la Sinfonía n.º 36 en Do mayor, K. 425, conocida como Linz, de Wolfgang Amadeus Mozart, obra luminosa que destaca en directo, y la Sinfonía n.º 4 en Re menor, op. 120, de Robert Schumann, encargada de cerrar el recital.