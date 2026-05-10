Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El presidente del Dépor, en la grada con la afición en CádizLa avenida de Santa Cristina ya es de OleirosLa panadería O Carballo, en Oleiros, cumple 75 añosLa 'república independiente' de Monelos
instagramlinkedin

La Sinfónica de Galicia deleita al Palacio de la Ópera por partida doble

La Sinfónica de Galicia deleita al Palacio de la Ópera por partida doble.

La Sinfónica de Galicia deleita al Palacio de la Ópera por partida doble. / LOC

RAC

La Orquesta Sinfónica de Galicia protagonizó dos conciertos, el viernes y el sábado, destacados de la temporada 2025/2026 con Karl-Heinz Steffens en el podio. El director propuso un programa articulado en torno a dos grandes pilares del clasicismo y el romanticismo: la Sinfonía n.º 36 en Do mayor, K. 425, conocida como Linz, de Wolfgang Amadeus Mozart, obra luminosa que destaca en directo, y la Sinfonía n.º 4 en Re menor, op. 120, de Robert Schumann, encargada de cerrar el recital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mesón con uno de los mejores calamares de A Coruña: 'Aquí la freidora nunca está parada
  2. Óscar Castro, administrador de la Cocina Económica de A Coruña: 'Vienen personas que cobran una prestación, pero no les alcanza para subsistir
  3. El zapatero de A Coruña que ha reparado más de 160.000 zapatos: 'Mi abuelo era el artesano de verdad, yo soy un sucedáneo
  4. Estos son los cortes de tráfico previstos para este martes 5 de mayo en A Coruña por la Vuelta Ciclista Femenina
  5. La confitería de A Coruña que lleva más de 40 años triunfando con sus sándwiches de miga: 'Todo el mundo dice que saben como los de Buenos Aires
  6. Eclipse solar en A Coruña: el centro comercial Cuatro Caminos reparte gafas homologadas
  7. A Coruña está hoy en aviso amarillo por lluvia y tormentas: este es el horario de la alerta
  8. Iago Cagiao baja la persiana de El Rincón de Alba tras una década en A Coruña y prepara su salto a Betanzos: 'Quería un final bonito

La Sinfónica de Galicia deleita al Palacio de la Ópera por partida doble

La Sinfónica de Galicia deleita al Palacio de la Ópera por partida doble

La Real Orden nombra diez nuevos caballeros de María Pita en A Coruña

La Real Orden nombra diez nuevos caballeros de María Pita en A Coruña

Un incendio en A Coruña, en una vivienda de la calle Panaderas, deja una persona atendida por inhalación de humo

Un incendio en A Coruña, en una vivienda de la calle Panaderas, deja una persona atendida por inhalación de humo

El club de lectura de A Coruña Las Kikas combina amistad y tertulias personales sobre libros

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 10 de mayo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 10 de mayo

A Coruña lee también entre amigos, de manera autogestionada y con títulos más variados: "No montamos un club de lectura para comentar 'Harry Potter'"

A Coruña lee también entre amigos, de manera autogestionada y con títulos más variados: "No montamos un club de lectura para comentar 'Harry Potter'"

El 'coruñesismo' de la fachada marítima: reflejar el "carácter" de la ciudad, un factor clave para ser el diseñador del futuro de A Coruña

El 'coruñesismo' de la fachada marítima: reflejar el "carácter" de la ciudad, un factor clave para ser el diseñador del futuro de A Coruña

Nuevas fábricas en A Coruña: Ignis mantiene su proyecto de amoníaco verde en Langosteira y estudia nueva ubicación para el de hidrógeno, que planteó junto a Marineda

Nuevas fábricas en A Coruña: Ignis mantiene su proyecto de amoníaco verde en Langosteira y estudia nueva ubicación para el de hidrógeno, que planteó junto a Marineda
Tracking Pixel Contents