La Sinfónica de Galicia deleita al Palacio de la Ópera por partida doble
La Orquesta Sinfónica de Galicia protagonizó dos conciertos, el viernes y el sábado, destacados de la temporada 2025/2026 con Karl-Heinz Steffens en el podio. El director propuso un programa articulado en torno a dos grandes pilares del clasicismo y el romanticismo: la Sinfonía n.º 36 en Do mayor, K. 425, conocida como Linz, de Wolfgang Amadeus Mozart, obra luminosa que destaca en directo, y la Sinfonía n.º 4 en Re menor, op. 120, de Robert Schumann, encargada de cerrar el recital.
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