¿Quiénes son los candidatos a diseñar la fachada marítima de A Coruña? Del estudio de una histórica arquitecta al encargado de remodelar los muelles de Liverpool

El proceso para definir el futuro Máster Plan de Coruña Marítima dio esta semana un nuevo paso con la formalización definitiva de los cinco equipos finalistas que optarán a elaborar el documento estratégico del proyecto. La selección se produce después de que la Mesa de Contratación verificase la documentación acreditativa de los méritos de las candidaturas elegidas donde cinco destacaron por su experiencia, premios y capacidad.

A partir de ahora, los equipos parten de cero y disponen de cinco meses para redactar y presentar sus propuestas. La decisión final tendrá en cuenta la calidad técnica, la capacidad para reflejar el ADN coruñés, la funcionalidad de la ordenación y los aspectos medioambientales y económicos, factores que serán determinantes para elegir el diseño de la futura fachada marítima de A Coruña.

El estudio que transformó un puerto de contenedores

El primer equipo candidato, que obtuvo la máxima puntuación en la preselección, está formado por Typsa y RSHP, con la colaboración local de Monteoliva Arquitectura. Su principal fortaleza reside en la combinación de perfiles. Typsa aporta experiencia en ingeniería portuaria, infraestructuras y obra pública, mientras que RSHP suma una reconocida trayectoria internacional en arquitectura, planificación urbana y transformación de frentes marítimos.

Como referencia de la experiencia del equipo destaca Barangaroo South, un proyecto de RSHP en Sídney que transformó un antiguo puerto de contenedores en un distrito urbano mixto de 22 hectáreas. La intervención reservó una parte significativa del espacio para uso público e incorporó oficinas, paseos, parques, conexiones peatonales, transporte público y zonas junto al agua. Además, se convirtió en una referencia internacional en sostenibilidad al ser el primer distrito neutro en carbono de Australia. Este antecedente muestra la capacidad del equipo para convertir antiguos espacios portuarios en áreas urbanas abiertas, conectadas y ambientalmente avanzadas, una experiencia que podría trasladarse a la futura transformación del litoral marítimo coruñés.

La firma con un proyecto de futuro similar en Liverpool

El segundo puesto fue para la UTE formada por Junquera Arquitectos, West 8, Eptisa, Sener Mobility y Neutelings Riedijk. La candidatura se presenta como una de las más completas del concurso, al integrar varias especialidades clave para una transformación puerto-ciudad: arquitectura, urbanismo, paisaje, ingeniería portuaria, movilidad e infraestructuras marítimas. Cada firma aporta una experiencia específica: Junquera en regeneración urbana, West 8 en diseño de frentes marítimos y espacios verdes, Eptisa y Sener en ingeniería y puertos, y Neutelings Riedijk en arquitectura vinculada a antiguos entornos portuarios.

El proyecto más destacado del equipo es el plan de West 8 para los muelles de Liverpool, una transformación prevista a 30 años que busca convertir más de diez kilómetros de ribera en un espacio público accesible, inclusivo y verde. La propuesta apuesta por reducir el protagonismo del tráfico, reforzar la movilidad peatonal y el transporte público, crear corredores verdes y recuperar la relación entre la ciudad y el agua. En conjunto, esta candidatura podría aportar a Coruña Marítima una visión basada en el paisaje, la sostenibilidad, la conectividad y la recuperación del frente portuario para la ciudadanía.

La compañía que reformó el mayor mercado de pescado del hemisferio sur

El tercer finalista está formado por Ove Arup & Partners, Batlle i Roig y 3XN, con la colaboración local de Antea Iberolatam. La candidatura destaca por combinar ingeniería marítima, urbanismo, paisaje y arquitectura contemporánea. Arup aporta experiencia internacional en planificación portuaria, waterfronts, costas y regeneración de frentes litorales; Batlle i Roig suma una mirada centrada en el paisaje y el urbanismo, con trabajos como la ordenación del frente marítimo del puerto de Alcudia; y 3XN refuerza la dimensión arquitectónica con proyectos emblemáticos frente al agua, como el nuevo Sydney Fish Market.

Uno de los proyectos más representativos del equipo es precisamente el Sydney Fish Market de 3XN, completado en 2025 en Blackwattle Bay. La intervención transformó un mercado pesquero en un espacio público abierto a la ciudad, combinando actividad comercial, logística, espacios cívicos, recorridos peatonales y medidas de sostenibilidad. El resultado convirtió una antigua zona industrial cerrada en un nuevo referente urbano y cultural del waterfront de Sídney.

El legado de Zaha Hadid en la sede portuaria de Amberes

El cuarto equipo está integrado por Zaha Hadid Architects e IDOM. La candidatura combina el prestigio internacional y la fuerza arquitectónica de Zaha Hadid Architects con la capacidad técnica de IDOM, firma especializada en consultoría, ingeniería y arquitectura, con experiencia en estrategia, diseño y operación de puertos. El equipo une dos dimensiones fundamentales para una intervención como la fachada marítima coruñesa: una arquitectura icónica y reconocible en entornos portuarios, y un sólido conocimiento técnico en infraestructuras marítimas y planificación portuaria.

Una de sus principales referencias en este ámbito es la sede de la Autoridad Portuaria de Amberes, diseñada por Zaha Hadid Architects entre 2009 y 2016. El proyecto transformó un antiguo parque de bomberos protegido en un edificio institucional destinado a reunir a unos 500 empleados del puerto. La intervención conservó el inmueble histórico y añadió una ampliación elevada de vidrio, inspirada en la proa de un barco y en la forma de un diamante, símbolos vinculados a Amberes. El ejemplo evidencia la capacidad del estudio para intervenir en espacios portuarios mediante una arquitectura de fuerte carga simbólica, capaz de conectar patrimonio, ciudad, puerto e identidad visual.

El estudio que tiene en su sede su mejor publicidad

La clasificación la cierra el equipo formado por BIG, WSP Spain y Díaz y Díaz Arquitectos. La candidatura combina la proyección internacional de BIG, el estudio danés fundado por Bjarke Ingels, con la capacidad técnica de WSP y la experiencia local de Díaz y Díaz Arquitectos. BIG mantiene una relación directa con los entornos marítimos y portuarios, hasta el punto de situar su propia sede en el puerto de Copenhague. WSP aporta conocimiento en ingeniería, planificación marítima e infraestructuras costeras, mientras que Díaz y Díaz suma una mirada nacional y experiencia en proyectos vinculados al litoral, como la Lonja de Ribeira o propuestas para Portonovo y Ferrol.

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Como referencia principal se presenta la sede de BIG en Copenhague, inaugurada en 2023 en el muelle de Sundmolen. El edificio, concebido como oficina y manifiesto arquitectónico, se organiza en siete niveles conectados y se abre hacia el puerto. La intervención incluye también espacios públicos, zona expositiva, restaurante y un pequeño parque costero, reforzando la idea de una arquitectura que no solo ocupa el borde marítimo, sino que lo activa y lo devuelve a la ciudad.