Primera jornada de las visitas al puerto de A Coruña con nuevas ubicaciones.

La Autoridad Portuaria de A Coruña puso en marcha este sábado, 9 de mayo, la sexta campaña de visitas guiadas al puerto, una iniciativa gratuita que este año arranca desde el monumento a las Cigarreras, en A Palloza. Los recorridos, guiados por el historiador Suso Martínez, pasan por varios muelles, la Lonja del Gran Sol y la antigua Fábrica de Tabacos, con especial atención a la historia de los Correos Marítimos. Habrá 25 visitas hasta el 8 de noviembre, siempre en fin de semana, con 750 plazas disponibles en total.