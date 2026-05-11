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Abierto al tráfico el vial de acceso a la intermodal de A Coruña desde A Sardiñeira

La actuación incluye 4.100 metros cuadrados de viario, zonas ajardinadas, 49 plazas de aparcamiento gratuito y 1.200 metros cuadrados de carril bici

A Coruña estrena el acceso a la estación intermodal desde la avenida de A Sardiñeira

A Coruña estrena el acceso a la estación intermodal desde la avenida de A Sardiñeira

Adrián Lede

Adrián Lede

A Coruña

El nuevo vial de acceso a la futura estación intermodal desde A Sardiñeira abrió este lunes. Durante una visita a la zona, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó que el nuevo vial "va a absorber específicamente el tráfico intermodal en los principales accesos de la ciudad y además va a mejorar la permeabilidad entre los diferentes barrios, Os Mallos-A Sardiñeira y Vioño-A Grela, tanto para vehículos como para viandantes".

La actuación incluye la habilitación de tres nuevos pasos de conexión entre ambos ámbitos urbanos y busca facilitar los desplazamientos hacia equipamientos públicos próximos, como centros de salud, instalaciones deportivas, centros cívicos y educativos.

A Coruña estrena el acceso a la estación intermodal desde la avenida de A Sardiñeira

A Coruña estrena el acceso a la estación intermodal desde la avenida de A Sardiñeira

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A Coruña estrena el acceso a la estación intermodal desde la avenida de A Sardiñeira / Casteleiro

Aumenta las plazas de aparcamiento

Las obras supusieron la urbanización de 4.100 metros cuadrados de viario, la creación de 900 metros cuadrados de nuevas zonas ajardinadas y la plantación de cerca de medio centenar de árboles. Además, se instalaron 14 bancos y se habilitaron 49 plazas de estacionamiento gratuito, entre ellas dos reservadas para personas con movilidad reducida.

La alcaldesa subrayó que estas plazas podrán utilizarse durante todo el año, ya que el mercadillo que anteriormente se celebraba en la explanada ha sido trasladado a otra ubicación. "Antes, cuando había mercadillo, no se podía aparcar", recordó.

Crece el carril bici

La intervención también da continuidad al desarrollo del carril bici en el entorno de A Sardiñeira. En este sentido, se incorporan 1.200 metros cuadrados más de recorrido ciclable que enlazan el tramo entre la avenida de Arteixo y Marineda con el ya ejecutado en la avenida da Sardiñeira.

Durante su comparecencia, la regidora explicó además que el proyecto inicial contemplaba una rotonda ovalada entre el nuevo vial y la avenida de Arteixo, aunque finalmente se optó por una intersección en forma de 'T' regulada por semáforos tras realizar un estudio de tráfico. Según indicó, el cambio permitirá "mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico" y facilitará un acceso directo hacia la estación intermodal en sentido de salida.

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Tras la apertura oficial, los primeros vehículos comenzaron ya a circular por el nuevo vial. La alcaldesa agradeció el trabajo de la empresa adjudicataria y del personal municipal implicado en la actuación, y señaló a preguntas de los medios que la puesta en marcha de los autobuses dependerá de los plazos de la Xunta de Galicia. "Por lo que anunciaban, el primer semestre de este año en principio iba a estar todo listo. En cualquier caso, antes de que remate el año no estará la estación plenamente operativa", apuntó.

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