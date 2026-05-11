Abre en A Coruña un 'takeaway' de comida antiinflamatoria: "No vamos a poner pollo a la plancha"

Un trozo de brócoli mustio, una pechuga cocida y, si uno se siente generoso, una patata hervida. Esa es la clase de platos a los que se enfrentan las personas que necesitan menús especiales, ya sea por motivos médicos, por el deseo de alcanzar su peso ideal o por la idea de que así es como debe ser la comida sana.

En el número 8 de la calle Hospital, sin embargo, Pablo Iserte ha querido cambiar las reglas del juego con un takeaway de comida antiinflamatoria, de esa que no da ganas de devolver al táper, pero que, aun así, "hace bien". "La gente no se cree que algunos de nuestros platos ni siquiera lleven sal, porque es comida sabrosa. Lo que estaba claro es que no íbamos a poner pollo a la plancha con patatas", cuenta con humor el jefe de cocina de NUTaway.

El negocio abre este 11 de mayo con el fin de ofrecer comida sana diseñada por nutricionistas a esos coruñeses que no tengan tiempo de cocinar o a los que lleven tiempo peleando con diversas patologías alimenticias. La idea es doble: por un lado, ser "una casa de comidas" al uso en la que comprar platos equilibrados y, por el otro, un espacio de "nutrición 360º", en el que los clientes pasan por un asesoramiento nutricional y reciben en sus casas un menú de lunes a viernes envasado al vacío y adaptado a sus necesidades.

Para diseñarlo, trabajan mano a mano un nutricionista, un dietista y dos chefs que elaboran alrededor de una treintena de platos entre los que elegir. Platos que, recalca Iserte, son de todo menos aburridos y que están llenos de especias y sabores concentrados. "Hay comida gallega y mediterránea, pero también de todas partes del mundo. Lo que sí es constante es que nos basamos siempre en una dieta antiinflamatoria, sin gluten, aditivos ni azúcares simples, y con muchas legumbres y verduras", explica.

Como las harinas no entran en los fogones, no hay riesgo de contaminación cruzada, lo que lo convierte en un menú adecuado para personas con celiaquía. Uno de los perfiles a los que se dirigen las recetas de este establecimiento de comida saludable para llevar, que también está preparado para usuarios "con SIBO, deportistas, gente que esté a dieta o personas mayores".

NUTaway, la casa de comidas para comer sano por 6 euros

La idea de este takaway con menús antiinflamatorios bebe directamente de las experiencias de Iserte. "Tengo varios amigos con SIBO y lo tienen complicado para comer y comprar evitando ciertos alimentos. También fui jefe de cocina en residencias de ancianos y vi la dificultad de la gente para comer sano y seguir una dieta", cuenta.

El elevado coste de los productos pensados para personas con intolerancias es uno de los factores que dificulta esa adherencia y que Iserte quería resolver con su local. Así, el menú completo -comida y cena- para todo el mes cuesta 360 euros, "unos 6 euros el plato", en el que se incluyen las consultas nutricionales y una app "con la lista de la compra y las recetas para que la gente cocine los fines de semana".

"Queremos llegar a la gente que lo necesita, no solo a la gente con dinero, por eso los costes están muy ajustados. Y por ahora estamos muy contentos. Aunque abrimos hoy, llevamos dos semanas funcionando y ya tenemos completo el 25% del cupo".

Habla de las 40 personas a las que asesorarán mensualmente desde su espacio en Zalaeta, aunque el takeaway tradicional estará abierto "a todo el que pase". El servicio aún tiene que empezar a rodar, pero Iserte ya se atreve a hacer algún augurio, basado en su tiempo como cocinero en el desaparecido restaurante asiático Pachinko: "La mayoría va a venir a comer sushi", asegura.

Sushi fresco y comida 'de playa'

Muchos vecinos de A Coruña aún recuerdan los platos de Iserte cuando estaba tras los fogones de su local de la calle Torreiro. El establecimiento se vio abocado al cierre con la pandemia, pero, en NUTaway, se recuperarán parte de sus sabores gracias al sushi de este chef valenciano.

"Voy a hacer sushi fresco, no como en el súper, que tiene todo el arroz tieso. También haré ensaladas y cosas que la gente se pueda llevar a la playa, como ensaladas y wraps", cuenta.

Los platos de los menús personalizados también se están ganando su propia fama, como un salmón con lemongrass que la clientela ya quiere replicar en sus hogares. Algo que, dice Iserte, pueden hacer sin problemas, porque en NUTaway las elaboraciones no son un secreto. "No queremos esconder nada. La gente puede ver nuestra cocina a través de la cristalera y consultar las recetas en la aplicación", dice.

En el futuro, al equipo le gustaría incluir menús para "ayudar a la gente mayor que vive sola" y que no pueda cocinar o no sepa hacerlo por su cuenta. Pero, por ahora, se preparan para aterrizar en A Coruña, hacerla un poco más sana y alejarla, en lo posible, de esas dietas que salen en redes y tienen más de moda que de ciencia. "Más de uno nos ha contado las burradas que ha hecho. Pero creo que lo peor es todo lo que no se hace por no tener la capacidad económica para seguir una dieta que te ayude con tus problemas digestivos".