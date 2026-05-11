Mañana accidentada en A Coruña: una caída de bicicleta y un choque en A Pasaxe

Dos incidentes relacionados con el tráfico marcan un inicio accidentado de la mañana de este lunes en A Coruña, con una caída de un ciclista en Oza y un accidente por alcance entre tres vehículos en A Pasaxe.

Alrededor de las 08.30h la central de 112 Galicia tenía conocimiento de la caída de una persona que circulaba en bicicleta en la calle Sebastián Martínez Risco, en la zona de Oza, según indican fuentes del servicio gallego de Emerxencias. Un alertante avisó de que la persona accidentada había sufrido un golpe en la cabeza, por lo que al lugar acudieron efectivos sanitarios y también agentes de la Policía Local de A Coruña.

Y al filo de las 09.00h el 112 recibía otro aviso por un alcance entre tres vehículos en la AC-11 a la altura de A Pasaxe. El accidente se saldó con daños materiales en los coches y una persona atendida en el punto por una crisis de ansiedad, según informa el 112, que señala que el alertante explicó que había chocado con su turismo contra otro vehículo y que, a continuación, un tercer vehículo chocó con el suyo.

Accidente entre un patinete y un turismo

En las últimas horas, además, una mujer de 36 años resultaba herida en A Coruña en un accidente entre un patinete eléctrico y un turismo. Ocurría este domingo tras chocar con su patinete eléctrico contra un turismo en la confluencia del Paseo de Ronda con la calle Gregorio Hernández. Más información.