Un coche se mete en sentido contrario en Alfonso Molina escapando de la Policía Local de A Coruña

Un Seat Ibiza con cuatro ocupantes ha protagonizado este lunes, alrededor de las 12.00 horas, un incidente en Alfonso Molina tras circular en sentido contrario mientras huía de la Policía Local por motivos que todavía se desconocen.

Según las primeras informaciones, el vehículo accedió desde la glorieta de la ronda de Outeiro, en las inmediaciones de la estación, y continuó hacia Alfonso Molina. Allí, los ocupantes abandonaron el coche y emprendieron la huida a pie.

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Fuentes policiales señalan que algunos de los implicados ya han sido detenidos. Durante la fuga, el turismo habría colisionado con al menos otro vehículo, aunque desde la sala de tráfico indican que, en principio, no se han registrado heridos.