El Concello de A Coruña trata de salvar las 70 palmeras de los jardines de Méndez Núñez con un nuevo tratamiento contra el picudo a partir del martes

El Concello iniciará este martes el programa de tratamiento fitosanitario contra el picudo rojo que afecta a 70 palmeras de los Jardines de Méndez Núñez. Las actuaciones se llevarán a cabo los próximos días 12, 13 y 14 de mayo y se repetirán en los meses de julio, septiembre y noviembre, para asegurar la efectividad y el buen estado de los árboles. “Las palmeras de Méndez Núñez son un símbolo de esta ciudad y es responsabilidad del Concello poner todos los medios para preservarlas y cuidarlas", subrayó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.

El picudo rojo es una especie invasora originaria de Asia tropical que afecta a las palmeras en toda Europa y se necesita de un cuidado preventivo específico para poder garantizar la salud arbórea. En concreto, los ejemplares de Méndez Núñez recibirán duchas de Deltametrina y una endoterapia de Acetamiprid. Además, también están previstas intervenciones de tratamiento en otras zonas con presencia de palmeras como el paseo central de la Estacada, el jardín del Cementerio de Santo Amaro, Durmideiras o la zona portuaria.

"La presencia de especies invasoras es un problema muy serio para nuestra vegetación y exige estar muy alerta y planificar con antelación las acciones de prevención y tratamiento”, subrayó la concejala de Infraestructuras y Movilidad.

Paralelamente, el Concello llevará a cabo otras acciones de sanidad vegetal en diferentes puntos de la ciudad, en las que se incluirán los olmos de zonas como el Jardín de San Carlos, Concepción Arenal, la avenida de Ramón y Cajal, el Campo de Marte o la plaza de Santa Bárbara; diversas especies, como perales, tulíperos, tilos, cerezos o moreras, en A Gaiteira, Catro Camiños, Méndez Núñez o la plaza de Vigo; y los pinos de la plaza de A Cubela, el parque de Oza o el parque de Eirís.

Los tratamientos empleados serán variados. Por ejemplo, para proteger los perales, tulíperos, tilos, cerezos y moreras de la presencia de pulgones y moscas blancas, se llevará a cabo lo que se denomina “lucha biológica”, que consiste en liberar otras especies depredadoras, como las crisopas o las mariquitas, que estabilicen el ecosistema. Las acciones periódicas se mantendrán mes a mes, según las necesidades de cada lugar, hasta finales de año.