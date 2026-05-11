"Con nuestros derechos no se juega": los trabajadores del textil de A Coruña mantiene el pulso contra los recortes salariales

Las consignas retumbaron este lunes por el centro de A Coruña: "A patronal da Coruña, quérennos roubala" o "Cos nosos dereitos non se xoga". El sector textil volvió a salir a las calles de A Coruña para mostrar su rechazo al convenio estatal impulsado por la patronal ARTE, una movilización que reunió a cientos de trabajadoras y trabajadores de grandes cadenas de moda en una nueva jornada de protestas marcada por el enfado y la incertidumbre laboral.

La manifestación empezó en la plaza de Lugo y recorrió varias calles de la ciudad entre pancartas, silbatos y cánticos contra un acuerdo que, según denuncian los sindicatos, supondría un importante retroceso en las condiciones conquistadas en la provincia coruñesa tras años de negociación y movilizaciones.

"Non imos parar ata que isto cambie. Levamos anos pelexando por dereitos básicos e agora pretenden quitarnos o conseguido", señalaba Laura, una trabajadora durante la protesta, mientras otra advertía de que "el convenio estatal es un paso atrás para toda la provincia". Entre las reivindicaciones más repetidas figuraban la defensa de los convenios provinciales y el rechazo a cualquier rebaja salarial o aumento de la flexibilidad horaria. La patronal ARTE agrupa a firmas como Mango, Primark o Inditex.

Los sindicatos sostienen que el nuevo marco estatal provocaría pérdidas económicas de entre 2.000 y 3.000 euros anuales para parte de las plantillas coruñesas y que los nuevos contratos podrían sufrir recortes todavía mayores. Además, alertan de la ampliación de jornada, la reducción de complementos por antigüedad o el empeoramiento de permisos y bajas laborales. "Quieren igualar por debajo", resumían las manifestantes durante la marcha.

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La protesta de este lunes dejó claro que el conflicto continúa lejos de solucionarse. Las trabajadoras prometen mantener la presión en la calle mientras no exista una garantía de que los convenios provinciales conservarán su peso. "Seguiremos mobilizándonos las veces que haga falta", repetían en la marcha frente a las tiendas textiles de la ciudad.