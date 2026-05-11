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El interventor advierte al Concello de A Coruña de que el gasto corriente crece a un ritmo muy superior al de los ingresos corrientes

Indica al Gobierno local que debe proponer un recorte de 12 millones en el presupuesto de este año por el déficit

La liquidación de cuentas de 2025 va al pleno de este jueves

Vista general de la fachada del edificio del concello de A Coruña en la plaza de María Pita. Sede ayuntamiento

Vista general de la fachada del edificio del concello de A Coruña en la plaza de María Pita. Sede ayuntamiento / Iago López

Ana Carro

A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña cerró 2025 con déficit en términos de estabilidad presupuestaria y sin cumplir las reglas de equilibrio económico. Además, desde 2023, el gasto corriente crece a un ritmo muy superior al de los ingresos corrientes, lo que reduce el ahorro disponible. Así lo detalla el interventor en un informe que acompaña a la liquidación de presupuesto del año pasado, que pasará por pleno este jueves.

El documento recoge que el Concello, que en 2025 manejó un presupuesto de casi 380 millones de euros, tiene una necesidad de financiación de -6.475.787,01 euros en operaciones no financieras y que ha superado el límite de gasto en 12 millones, incumpliendo la regla que lo limita.

Además, el remanente de tesorería es de -9,6 millones de euros, lo que significa que las deudas pendientes superan a los fondos líquidos y derechos de cobro, de casi 94 millones de euros. De esta cantidad, el Ayuntamiento reconoció que 62,2 millones de euros son impagos de “dudosa” recuperación, es decir, ciudadanos, empresas y entidades de cualquier tipo adeudan esa cantidad a las arcas municipales. Durante un pleno, la alcaldesa, Inés Rey, defendió que "la situación financiera es positiva" y que la liquidación es "una foto fija de un día", por lo que estructuralmente las cuentas están saneadas.

Según el interventor, entre 2023 y 2025 "el gasto realizado aumenta un 18,31%, mientras que los ingresos aumentan en esos mismos ejercicios un 8,03%". Es decir, el incremento porcentual del gasto entre ejercicios "es algo más del doble que el aumento de los ingresos, de ahí que el ahorro real sea cada vez más reducido".

Alerta también de que, "por primera vez en la serie histórica analizada", aparecen simultáneamente en negativo tres magnitudes: ahorro neto, resultado presupuestario y remanente líquido de tesorería para gastos generales.

Plan Económico-Financiero incumplido

En el informe, el interventor defiende la elaboración de un Plan Económico-Financiero (PEF) para recuperar la estabilidad presupuestaria. Pero, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, como ya se elaboró un PEF correspondiente a 2024, este se considera incumplido, por lo que no habría que elaborar uno nuevo.

El Concello tendría, por tanto, que bloquear o retener crédito por 12.067.100,70 euros. Este importe no es el remanente negativo de 9,66 millones, sino el mayor de los incumplimientos detectados.

El interventor apunta que el Pleno deberá proceder, "en la primera sesión que se celebre, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por una cuantía igual al déficit producido".

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Además, pide que se realice "una proyección realista, seguimiento y estimación al cierre del ejercicio de la ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos de 2026 para evitar" el riesgo de incurrir en "déficit presupuestario, incumplimiento de la regla de gasto, déficit de liquidez y un ahorro neto negativo o con tendencia a ser negativo".

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