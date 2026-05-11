Luz verde al Parque del Agra con otros 2.000 pisos en A Coruña pendientes de acuerdo político: Oza, As Xubias y As Percebeiras

El urbanismo uno de los principales motivos de desencuentro entre los grupos políticos con representación en el pleno municipal de A Coruña. PP, PSOE y BNG están muy lejos del consenso acerca de qué se debe construir los grandes polígonos privados de vivienda que están en trámite de desarrollo, y los acuerdos pueden tardar años. Así ha ocurrido con el proyecto para construir cerca de 400 viviendas en Parque del Agra, en Agra do Orzán, que en 2020 tumbó en el pleno la oposición y que en la sesión del mes pasado retiró el Gobierno local porque el BNG no daba su apoyo.

Tras nuevas modificaciones, el Bloque dará el respaldo a una modificación inicial del plan general para desbloquearlo la próxima semana, aunque las obras tardarán años en ejecutarse y el PP critica el desarrollo. Pero otras tres grandes áreas, que según cómo se desarrollen podrían suponer unas 2.000 viviendas, permanecen en trámites y lejos de acuerdos entre los tres grupos: Parque de Oza, As Percebeiras y As Xubias.

Mil pisos en trámite ambiental

Parque de Oza comprende seis parcelas situadas entre la zona verde del mismo nombre y O Castrillón, y el Concello firmó en 2024 un convenio con los promotores para construir en ellas mil viviendas, de las que 150 serán públicas y municipales y el resto libres. Desbloqueaba así un desarrollo ya previsto en 1998 y que heredó el elevado número de pisos de los planes de aquella época, y que tenía estudio de detalle desde 2008. Fue a pleno en mayo del año pasado, pero el BNG pidió que se retirase, y exigió, para permitir la aprobación, que se llevasen a pleno cuestiones del acuerdo que firmó la formación con el PSOE para investir a la alcaldesa Inés Rey en 2023. Dio su voto favorable en junio de 2025, justificando que se habían introducido mejoras.

Pero una vez más, sin consenso. El Partido Popular, que suma doce ediles en el pleno frente a los once del PSOE y los cuatro del Bloque, se opuso al convenio, criticando "falta de transparencia" y alturas excesivas. El desarrollo plantea tres torres de 17 plantas justo encima del parque de Oza, en una zona muy visible desde la ciudad y su entorno. El Gobierno local defiende que concentrar la vivienda en altura permite ganar espacio público.

Los promotores presentaron documentación a la Xunta para realizar el trámite ambiental, pero hay oposición por la vía legal. Un vecino presentó un recurso respaldado por el arquitecto que denunció la ilegalidad del edificio Fenosa, que considera que el polígono excede ampliamente la edificabilidad permitida, esto es, el número de metros que se pueden construir contando todas las plantas. De acuerdo con sus cálculos, frente a los 96.006 metros cuadrados de edificabilidad que a su juicio debería tener el polígono, el convenio establece 136.404,5, una cifra que “rebasa muy ampliamente el límite de sostenibilidad establecido en la Ley del Suelo de Galicia”. El abogado de la Junta de Compensación del polígono, que agrupa a los promotores, aseguró a este diario que esto “es un error o una mentira” y que la edificabilidad que figura en el convenio “es la que tiene asignada este polígono desde el año 98”. A las críticas se suma el PP, que denuncia "irregularidades".

Veto a construir en Labañou

En As Percebeiras, la finca actualmente ocupada por un prado cerca del cruce entre el paseo marítimo y la ronda de Outeiro, junto al Millenium, las negociaciones entre PSOE y BNG han llevado al bloqueo del proyecto urbanístico para construir 400 viviendas. Se trata de otro plan antiguo: ya en 2002, los propietarios plantearon levantar un rascacielos de 45 alturas y otro de 35. Nunca se llegaron a desarrollar, y hubo múltiples rediseños y cambios en el plan, que en los últimos años ha estado liderado por la promotora Metrovacesa. En 2020, ya con Inés Rey como alcaldesa, la Junta de Gobierno Local dio visto bueno a un plan con hasta catorce alturas, pero los promotores aún harían un rediseño para subir hasta 20 plantas y otro que bajaba hasta las nueve.

Metrovacesa insistió en mantener una edificabilidad para unos 400 pisos, argumentando que ya la había reducido un 8% en 2018 y que si había más recortes el proyecto no sería viable. Pero la asociación de vecinos de Labañou apuesta porque la finca sea una zona verde para disfrute de los vecinos del barrio, y el BNG se ha mostrado contrario a permitir construir lo que permite en ordenamiento. En palabras de la concejala nacionalista y candidata a la Alcaldía Avia Veira, se trata de un espacio "estratéxico" y no se puede caer en "improvisación" o "intereses particulares". Y el pacto político por el que el BNG aceptó a investir a Inés Rey en 2023 incluía realizar una "reforma" del plan general relativa a la finca.

Al año siguiente, tras largas negociaciones con los promotores, el Gobierno local rechazó su proyecto, y llevó a pleno un acuerdo para suspender los trámites urbanísticos en la finca durante un año. El plazo se emplearía para adaptar la ordenación: decidir dónde se construirían inmuebles y con qué alturas, y reducir el número de metros a edificar. Pero la modificación nunca se presentó. Los promotores llevaron el veto a construir a juicio, y este enero el PSOE y el BNG aprobaron ampliar el veto otro año más. La voz disidente en este caso es el PP, que votó en contra; su portavoz municipal, Miguel Lorenzo, afirmó que "después de 23 años estamos paralizando un proyecto urbanístico" y defendió construir, argumentando que en la ciudad "no hay oferta" de pisos.

La fachada de la ría, a debate

En el borde de la ría de O Burgo, desde la plaza de Oza hasta pasado el puente de A Pasaxe, el plan general permite levantar 633 nuevas viviendas. En 2022, el Gobierno local, ya con Inés Rey al frente, propuso un cambio que suponía una reducción importante, hasta los 241 pisos, pero nunca se llegó a aprobar definitivamente, y, dos años después, pactó el desarrollo en parte de la zona con un nuevo actor: el fondo suizo Ginkgo, que compró decenas de miles de metros cuadrados en la zona. La regidora firmó un acuerdo con esta entidad privada para el desarrollo urbanístico de As Xubias, pero se encontró con las quejas de la oposición. El PP y el BNG votaron en el pleno de septiembre de ese año una moción en contra del convenio, que, según afirmaban, se había hecho a espaldas de grupos y vecinos y para beneficiar a Ginkgo. Al igual que los vecinos, presentaron alegaciones.

El Gobierno local negoció entonces con los nacionalistas, y, en julio de 2025, el pleno aprobó el convenio con el voto a favor del BNG. Según indicó en el pleno el edil de Planificación Estratégica, José Manuel Lage, se abría un plazo de "cuatro meses" para que el fondo presentase una "propuesta de ordenación detalla del ámbito", que debía integrarse en la ordenación de toda la ría, que el Concello tramitaría en paralelo. Quedó en el aire cuánta vivienda libre y protegida se construiría, y la duda se mantiene, pues desde entonces no se han presentado proyectos de ordenación.

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De nuevo, el voto en contra fue del PP. El portavoz municipal, Miguel Lorenzo, afirmó que se estaba permitiendo que "un fondo de inversión extranjera se encargue de la urbanización de As Xubias" y reclamó que la modificación del ordenamiento viniese antes del convenio. También afirmó que hay promotores "que llevan más de diez años peleando con este Concello para poder desarrollar sus terrenos y no han podido": la Justicia respaldó recientemente el bloqueo a la construcción de 91 pisos cerca del Materno.