Nuevas incorporaciones al cartel del Atlantic Pride en A Coruña: Azúcar Moreno, Soraya, María Isabel y Jorge González

Grandes himnos que marcaron a generaciones con un toque de nostalgia y mucho baile. Azúcar Moreno, Soraya, María Isabel y Jorge González se suman al Atlantic Pride, que cierra su séptima edición con estas cuatro propuestas que marcaron distintas etapas de la música popular española, desde Eurovisión, concursos televisivos y las pistas de baile, conectando con diferentes generaciones a través de sus míticos himnos.

En las sesiones encargadas de abrir y cerrar las diferentes jornadas de la cita en su séptima edición, se situarán DJ’s de referencia de la escena estatal y gallega, como Oro Jondo, Dennis Moore, Paola, DJ Cés, DJ90, DJ Licho y DJ Flashback. Junto a estos nuevos nombres, en el Atlantic Pride 2026 destacan propuestas diversas y festivas como Zaharave, el espectáculo electrónico de Zahara, Miriam Rodríguez, Whigfield, Alba Reche, Julieta, Ricky Merino, Kika Lorace, Tú peleas como una vaca, arde, Jonydasvie, Montedapena, raze, Terrae Dj’s, Choriza May, Pitita, Chloe Vittu, la Niña Delantro, Electra, Kim Miller, Saia Santa y Sasha Moon, entre otras.

Ocho días de fiesta

El evento se celebrará entre el 5 y el 12 de julio, cuando A Coruña volverá a acoger el 'Orgullo do Norte', festival inclusivo, pionero y gratuito nacido en 2019, destinado a reivindicar la libertad afectiva, sexual y de identidad con propuestas musicales para todos los públicos. La cita corre a cargo de la Asociación Orgullo Coruña (Orco), con el patrocinio del Concello de A Coruña y la Xunta de Galicia, así como de Estrella Galicia y Globalgrafic.

En el acto de presentación del evento, el 11 de mayo, el codirector del Atlantic Pride, Luis Pazos, anunció las novedades de esta nueva edición, desvelando la programación diaria, que se puede consultar en la página web www.atlanticpride.es. “O Atlantic Pride chega á súa sétima edición consolidado como un festival LGTBIQ+, aberto e diverso, nacido para celebrar a liberdade, a visibilidade e o dereito de todas, todes e todos a vivir o espazo público con orgullo”, declaró Pazos, quien añadió que el festival mezcla "descubrimento musical e nostalxia, novas voces e grandes himnos".

En su séptima edición, el Atlantic Pride propone ocho jornadas de música para celebrar la diversidad sexoafectiva y de identidad, para erigirse como una de las citas imprescindibles del verano. “Gústanos a sorpresa, gústanos romper etiquetas e gústanos construír unha programación que non se pareza a ningunha outra. Esta é unha das grandes singularidades do noso festival”, apuntó Pazos. El codirector del Atlantic Pride hizo también un llamamiento a la participación en el V Certamen de Literatura LGTBIQ+, abierto a recibir propuestas hasta el próximo 31 de mayo. Y destacó, finalmente, una de las grandes novedades del festival: el Atlantic Drag!

Más de 20 artistas

Jorge González, seleccionado finalista del Benidorm Fest 2026, actúa el día 5 de julio, para darle el paso a las Azúcar Moreno, que calientan el escenario el 9, mientras que Soraya y María Isabel cantarán el 12. El Atlantic Pride llenará de energía electrizante diferentes localizaciones de la ciudad. Con una divertida combinación de talento, identidad y energía, el ‘Orgullo del Norte’ coruñés busca consolidarse, un año más, como un evento imprescindible para celebrar la diversidad a través de la música.

Con su cartel, el público podrá disfrutar de propuestas musicales que van desde la sensibilidad íntima e innovadora de Alba Reche, que combina honestidad y evolución sonora, hasta la energía potente y visceral de Julieta, una de las voces más influyentes del nuevo pop catalán, pasando por la fuerza en directo de Ricky Merino y el estilo provocador y festivo de Kika Lorace, que transforma cada actuación en una fiesta de humor y diversidad. El festival presentará también Zaharave, el espectáculo electrónico de Zahara.

Además, el talento gallego emergente estará también presente en los escenarios del Atlantic Pride este verano, de mano de artistas como Jonydasvie, Montedapena, raze y Terrae Dj’s. Junto a ellas, el ‘Orgullo del Norte’ contará con nombres de proyección nacional e internacional como Miriam Rodríguez y Whigfield, que no defraudará con su himno Saturday Night. La fantasía y el humor llegarán de la mano de las reinas del performismo Choriza May, Pitita, Chloe Vittu, la Niña Delantro, Electra, Kim Miller, Saia Santa y Sasha Moon.

Nueva propuesta drag

El Atlantic Pride estrena en este 2026 una nueva propuesta: el Atlantic Drag! Con ella, el ‘Orgullo del Norte’ coruñés propone, en la tarde-noche del lunes 6 de julio, un divertido homenaje al talento drag local, a su fuerza escénica y a toda la creatividad, la libertad y la reivindicación humorística y festiva que el arte drag supone para la ciudad. Las 13 reinas del transformismo que llenarán de orgullo el Atlantic Drag en la plaza de Pontevedra serán Agata Terrier, Ball Monte, Cloe Savage, Escarlatina Pier, Kara, Kelly Amethyst, Kit, Meri Krishna, Muna Duval, Nomi Bull, Rrrita, Xen e Yvhanne Klown, todas ellas reconocidas caras de espacios de referencia de la escena drag gallega, como el Claro Boba! o It’s Time for Drag.

Finalmente, a los platos del festival, en las pinchadas encargadas de abrir y cerrar las diferentes jornadas de la cita, se situarán Oro Jondo, Dennis Moore, Paola, DJ Cés, DJ90, DJ Licho y DJ Flashback.