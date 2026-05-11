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Al menos dos detenidos en A Coruña tras una fuga 'kamikaze' por Alfonso Molina y la búsqueda de los implicados por portales de Os Mallos

Huyeron a pie tras acceder a la avenida en sentido contrario en una persecución policial

Uno de los fugitivos ha sido evacuado en ambulancia tras ser localizado dentro de un edificio de la calle Ramón Menéndez Pidal

Coche en dirección contraria en Alfonso Molina en el que huyeron los detenidos

Coche en dirección contraria en Alfonso Molina en el que huyeron los detenidos / Cedida

RAC

Adrián Lede

La Policía Local de A Coruña ha detenido en Os Mallos a dos de los ocupantes de un Seat Ibiza que a media mañana de este lunes ha protagonizado un incidente de tráfico en Alfonso Molina. El vehículo ha circulado por la principal avenida de la ciudad en sentido contrario mientras huía de la Policía Local por motivos que todavía se desconocen. Los kamikazes que iban en el vehículo han huido a pie, dos han sido detenidos tras la fuga y otros dos están en búsqueda.

Ahora un importante despliegue del 092 intenta dar con los otros dos huidos, a quienes los agentes buscan en portales de la zona de Os Mallos donde podrían haberse escondido. En el entorno de la calle Ramón Menéndez Pidal, cerca de los juzgados, el 092 ha coordinado un dispositivo con una camilla para evacuar de un portal a uno de los presuntos fugitivos que estaría herido.

Evacuación de uno de los detenidos

Evacuación de uno de los detenidos / Casteleiro

Control en el paseo

Según relatan fuentes de la Policía Local, el coche se dio a la fuga tras un control en el paseo marítimo con la calle Sol. Los agentes le dieron indicaciones para detenerse y este escapó. En la escapada dañó tres vehículos y dos coches patrullas. De los tres vehículos contra los que chocó, uno de ellos un camión de reparto de Estrella Galicia. Desde la sala de pantallas de tráfico indican que, en principio, no se han registrado heridos.

Camión de Estrella Galicia y vehículo dañado

Camión de Estrella Galicia y vehículo dañado / Cedida

Según las primeras informaciones, el vehículo accedió desde la glorieta de la ronda de Outeiro, en las inmediaciones de la Estación, y continuó hacia Alfonso Molina por la Rolda das Estacións. Allí, los ocupantes abandonaron el coche y emprendieron la huida a pie.

Dos detenidos y dos en búsqueda

Los dos detenidos son el conductor acusado de desobediencia y delitos contra la seguridad vial y el otro una persona que estaba en busca y captura. Además, hay otros dos ocupantes que están identificados y a los que la Policía busca ahora.

En el vehículo también se encontraron placas de matrícula de otros vehículos presuntamente robadas. La Policía Nacional es quien se encarga ahora del caso.

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