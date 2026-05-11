El renacer del lujo en Juana de Vega: Ottodisanpietro inaugura una tienda de hombre en A Coruña

A Coruña despierta este martes con un nuevo hito en el sector textil. A las doce del mediodía, el número 23 de la calle Juana de Vega abre sus puertas para albergar la nueva tienda de Ottodisanpietro Hombre. El proyecto nace como un "sistema vivo" donde la arquitectura y la moda dialogan con materiales primarios como la arcilla, la madera y el metal. La apertura no supone solo un cambio de ubicación o una ampliación comercial. La marca coruñesa presenta un concepto que mezcla arquitectura, diseño, arte contemporáneo y moda en una misma experiencia.

"La luz es nuestro elemento central. Es lo que define el espacio, lo guía, lo ordena y le da sentido", explica Élida Nogueira, fundadora de la marca en A Coruña. Esa idea resume la filosofía del nuevo local, concebido como un entorno vivo en el que materiales como la arcilla, la madera, el metal o la lana dialogan entre sí. El espacio busca provocar una sensación física y emocional en el visitante, alejándose del modelo clásico de tienda de lujo.

40 años en A Coruña

La firma, fundada en 1986 por Élida Nogueira, lleva cuatro décadas vinculada a la moda internacional desde A Coruña. Lo que comenzó como una boutique inspirada en el gusto milanés y con Giorgio Armani como gran referencia terminó convirtiéndose en un nombre habitual entre clientes de toda España y también del mercado internacional gracias a su expansión digital. Durante años, Ottodisanpietro construyó una identidad propia alrededor de la moda, pero también de la cultura visual, la arquitectura y el arte contemporáneo.

Ese vínculo artístico vuelve a ocupar un lugar central en esta nueva apertura. La tienda incorpora la instalación Friction, de la artista alemana Anna Franke, una obra escultórica de gran formato creada a partir de tejidos, pigmentos naturales y materiales trabajados durante meses en paisajes volcánicos de Cabo de Gata. Las piezas serpentean por el espacio y parecen entrar en tensión entre sí, generando un diálogo constante con la arquitectura de la tienda.

Franke, que vive y trabaja entre Alemania y Galicia, explicó durante la presentación que su trabajo nace de "la relación entre el cuerpo, el paisaje, la intervención humana y la materialidad". La artista, que en 2022 abrió un estudio de arte en Arteixo, trabaja directamente sobre el entorno natural, dejando telas al aire libre durante semanas o incluso meses para que el clima, la erosión y el paso del tiempo modifiquen los materiales. "El tiempo también es coproductor de la obra. Tanto el tiempo del reloj como el tiempo del clima", señaló.

La colaboración con Ottodisanpietro supone la primera vez que Franke expone dentro de una tienda de moda. La artista reconoció sentirse identificada con la filosofía del proyecto. "Hay mucha pasión y mucho perfeccionismo detrás de todo esto. Se nota que cada detalle está muy pensado", destacó.

Las marcas de lujo

La nueva tienda masculina tiene a la firma italiana Prada como una de sus grandes protagonistas. La marca ocupa una parte central del espacio con propuestas que abarcan ropa, calzado y accesorios, reforzando la apuesta de Ottodisanpietro por un lujo contemporáneo y sofisticado. Junto a Prada aparecen otras firmas internacionales de referencia como Bottega Veneta, Saint Laurent o Gucci, que aportan estilos diferentes dentro de una misma idea de exclusividad y diseño. La tienda también reserva un papel importante a marcas como Moncler, enfocada a una moda más casual pero sin perder elegancia, o Stone Island, conocida por su innovación textil y su estética urbana. Entre las firmas destacadas también se encuentra Loewe, uno de los grandes nombres españoles del lujo internacional.

Aunque la ropa ocupa buena parte del protagonismo del espacio, la planta superior está dedicada especialmente al calzado y a los complementos. Según explicó Élida Nogueira "los zapatos son la parte más importante de un buen look", una idea que marcó la distribución de esta nueva tienda. En esa zona conviven sneakers, zapatos clásicos y modelos de firmas de lujo seleccionadas por la boutique coruñesa. El espacio también incorpora una amplia oferta de accesorios masculinos como colonias, gafas de sol, corbatas, gorros, cinturones, pañuelos, carteras o bolsas de viaje, completando una propuesta pensada para construir estilismos completos dentro de un mismo entorno.

La apertura de Juana de Vega representa también el cierre de un proceso de transformación interna iniciado hace años por la firma. Después del traslado de la boutique femenina en 2024, el nuevo espacio masculino completa la reorganización de la marca en pleno centro coruñés. El proyecto mantiene la línea que Ottodisanpietro viene desarrollando desde hace más de una década, en la que las tiendas funcionan también como espacios culturales.

Con esta nueva apertura, la firma coruñesa insiste en una idea que lleva años construyendo: convertir la experiencia de comprar ropa en algo más cercano a recorrer una exposición o habitar un espacio artístico. Un modelo que busca diferenciarse del lujo tradicional a través de lo sensorial y de una relación más humana con el entorno.