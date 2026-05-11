¿Cuánta sangre donan los coruñeses? La ciudad de A Coruña rozó la 10.800 donaciones en 2025: su tasa supera la media gallega

Galicia registró un total de 105.337 donaciones de sangre en 2025, de las cuales casi la mitad, 49.660, se realizaron en la provincia coruñesa y 10.772, en la ciudad de A Coruña, que alcanza una tasa de 43 donaciones por cada 1.000 habitantes, por encima de la media gallega, tal y como se extrae del balance de actividad presentado, el pasado jueves, por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la directora de la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Tecidos (ADOS), Marisa López.

"La solidaridad de los gallegos salva muchas vidas", declaró Gómez Caamaño, durante la exposición de los datos, y puso el foco en que, a lo largo del pasado año, Galicia sumó 9.235 nuevos donantes de sangre, lo que supone el 12% de todos los que acudieron a alguno de los locales permanentes de donación (ubicados en los hospitales de las siete grandes ciudades), así como a las unidades móviles de ADOS que, cada día, se desplazan a diferentes puntos de la comunidad.

El concello de Padrón volvió a liderar el ranking gallego de donaciones de sangre, con una tasa de 92 por cada 1.000 de habitantes, más del doble de la media de la comunidad, que se situó en las 39. Le siguió Santiago, que sumó 8.571 actos altruistas, lo que se traduce en una tasa de 85 donaciones por cada millar de personas, gracias "al gran peso de la comunidad universitaria" en esa ciudad.