¿Qué tiempo hará en A Coruña la segunda semana de mayo? Llegan más tormentas y entra en Galicia aire frío y húmedo

A Coruña no se va a librar por ahora del paraguas. Toda Galicia ha comenzado el mes de mayo inmersa en una situación atmosférica de inestabilidad y con tiempo lluvioso, marcado por cielos principalmente cubiertos y por algunas tormentas que durante el pasado fin de semana ya dejaron sonoras tronadas e incluso granizo y que, de momento, no abandonarán el territorio gallego. Hoy de hecho el litoral coruñés está en aviso amarillo por la previsión de lluvia y chubascos de tipo tormentoso, así que tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como Meteogalicia han activado alertas por riesgo de acumulación de lluvia --la Aemet prevé que se puedan acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora entre las 12.00h y las 20.00h-- y por precipitaciones con aparato eléctrico que, según Meteogalicia, descargarán durante la segunda mitad del día en buena parte de la costa coruñesa y el interior de la provincia.

Y durante los próximos días entrará aire frío y húmerdo que hará bajas las temperaturas.

Con este panorama, hoy lunes día 11 los coruñeses tiene por delante otro día en el que han de contar con que puede llover casi a cualquier hora. Las temperaturas en A Coruña se moverán entre los 11 ó 12 grados de mínima y los 18 ó 19 de máxima.

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Mañana martes día 12 A Coruña también registrará una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con menor probabilidad de lluvias durante la primera mitad del día y con alta concurrencia de chubascos por la tarde, que podrían ser de tipo tormentoso, aunque por ahora sin alertas meteorológicas para este día. Los termómetros se mantendrán sin cambios.

El miércoles día 13 es por ahora el día que previsiblemente ofrecerá una situación de mayor estabilidad, con menor probabilidad de chubascos y con un leve descenso de las máximas, que no superarán los 17 grados.

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Bajan las temperaturas

Y a partir del jueves A Coruña afrontará, como el resto de Galicia, una segunda mitad de esta segunda semana de mayo marcada por el acercamiento de aire frío y húmedo procedente del norte. Meteogalicia avanza que Galicia quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, con cielos nublados, sobre todo cuanto más al norte, y de nuevo con bastantes papeletas para que acabe lloviendo tanto el jueves día 14 como el viernes 15 y el sábado 16, además con temperaturas que según Meteogalicia serán bajas para las alturas del año que atravesamos. El domingo día 17 de mayo previsiblemente será una jornada con mayor estabilidad, aunque por ahora sin descartar del todo la probabilidad de algún chubasco, de forma que por ahora los mapas con las predicciones de la Aemet y Meteogalicia dibujan un horizonte de, como mínimo, otros siete días de tiempo más otoñal que primaveral en A Coruña y en general en Galicia. Más información.