Sorteos
Un acertante de la Primitiva se lleva casi 800.000 euros en el barrio de Elviña, en A Coruña
La persona ganadora no ha ganado casi 20 millones de euros por el reintegro
Una persona se llevará una alegría cuando vaya a comprobar el boleto del sorteo de la Primitiva sellado en A Coruña que tenía para este lunes y vea que se ha llevado 789.452,79 euros. O quizás se lleve una pequeña frustración porque de haber tenido el reintegro se hubiese llevado íntegramente el bote de 19,7 millones de euros, aunque menos es nada.
Su apuesta es la única de toda España que ha sido agraciada con un premio mayor en este sorteo, puesto que no hubo acertantes de categoría especial ni de segunda categoría. Tan solo ese ticket tiene un premio de 1ª categoría.
La combinación ganadora del sorteo ha sido 6, 16, 22, 32, 34, 41 con el complementario el 30 y reintegro el 3. Este boleto ha sido sellado en la avenida Pablo Picasso, 1. Se trata de un punto de venta situado en el Estanco de la Segunda Fase del barrio de Elviña.
Al no habérselo llevado nadie, en el próximo sorteo, que se celebrará este jueves 14, el bote será de 21 millones de euros.
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