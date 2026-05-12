Los pasajeros en Alvedro suben un 15% en abril, cuando empezó a operar los vuelos por el cierre de Santiago

El Aeropuerto de A Coruña ha registrado en abril un total de 134.135 pasajeros, lo que supone un incremento del 25,4% con respecto al mismo mes de 2025 y un 15% si se compara con el mes pasado, cuando se registraron 116.504 viajeros. A este crecimiento han contribuido las rutas trasladadas desde el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro tras su cierre el pasado 23 de abril para renovar el pavimento de la pista de aterrizaje.

De los 134.051 pasajeros comerciales, 123.339 realizaron trayectos nacionales (+27,3%) y 10.712, internacionales (+7,2%).

En lo que respecta a los vuelos, el pasado mes operaron en Alvedro un total de 1.632 vuelos, un 27,6% más. De ellos, 954 operaciones fueron comerciales: 867 con origen o destino nacionales y 87, internacionales.

Durante los cuatro primeros meses del año, el Aeropuerto de A Coruña acumula 447.767 pasajeros, lo que supone un 9,2% más que en el mismo periodo del año pasado, y ha atendido 5.690 movimientos de aeronaves, un 12,5% más.

Para analizar estos datos hay que tener en cuenta, no obstante, que muchos de los vuelos que se están operando en Alvedro pertenecen a Santiago. Y así seguirá hasta el 27 de mayo, cuando está previsto que terminen las obras de la terminal compostelana, por lo que es posible que las estadísticas de este mes también se sitúen en valores por encima de lo normal. Así, Alvedro demuestra que tiene capacidad para operar más conexiones.

En los últimos meses, el aeródromo coruñés perdió rutas importantes que movían muchos pasajeros: Londres, Málaga y Valencia. El primer enlace, que operaba Vueling, y los otros dos, de Volotea, dejaron de funcionar porque se acabaron los convenios entre las aerolíneas y el Consorcio de Turismo de A Coruña.

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