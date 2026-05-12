Bicis, peatones, bus y VTC: las propuestas de la candidata del BNG a la Alcaldía en A Coruña

La candidata del BNG a la Alcaldía de A Coruña, Avia Veira, lanzó el lunes, 11 de mayo, una batería de propuestas para mejorar las políticas de movilidad que se realizan desde el Concello. "Quero ser a alcaldesa dunha cidade con menos ruído, máis saudábel, mellor conectada e con máis benestar", declaró Veira. Con ese propósito, el BNG defiende reforzar la movilidad peatonal, mejorando la accesibilidad, ampliando aceras, aumentando los tiempos de los semáforos e instalando ascensores en las calles donde el desnivel así lo requiera.

El transporte público es otro de los aspectos que Veira tiene intención de modificar, defendiendo la creación de un carril bus, la reordenación de las líneas para una mejor conexión entre barrios, aumentar las frecuencias y garantizar los enlaces con los hospitales, los centros de enseñanza y los polígonos.

El BNG también se propone regular la situación entre taxis y VTC. "Fronte á cidade sen lei dos VTC dunha Inés Rey que permite que se incumpra a lexislación autonómica e a Ordenanza de Mobilidade, o BNG propón a defensa do servizo de taxi e a súa mellora", comentó la candidata.

Para Veira es fundamental "acometer a mellora integral" del servicio de BiciCoruña, y terminar con el contraste existente entre las estaciones de los barrios —con frecuencia vacías—, y las del centro —normalmente "cheas" de bicicletas—.

También quieren cambiar la política de aparcamientos públicos y, en ese sentido, Veira apuntó la necesidad de rescatar las concesiones de aquellos que las tengan caducadas, así como impulsar acuerdos con el pequeño comercio, la hostelería y las empresas para el uso de estos equipamientos. El BNG contempla la instalación de aparcabicis en los aparcamientos subterráneos.

"Inés Rey presentouse ás eleccións de 2019 co lema 'Para que A Coruña funcione'. Pois ben, sete anos despois, en materia de mobilidade, desde logo non funciona, e o que vemos é que o contrato do bus urbano está caducado, os VTC incumpren a lexislación autonómica e a propia Ordenanza de Mobilidade, mentres as obras dan que falar e non se garante a accesibilidade universal para todas as persoas con independencia da súa condición ou idade", afirmó la concelleira.