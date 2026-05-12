De la cámara familiar a la Fundación MOP, la nueva cantera fotográfica toma la palabra en A Coruña: "Los gallegos tenemos una oportunidad única"

La nueva mirada gallega toma el Centro MOP de A Coruña a través del objetivo de cuatro jóvenes promesas. Tras la clausura de la exposición Wonderland de Annie Leibovitz el pasado uno de mayo, la Fundación de Marta Ortega reabre sus puertas. El Silo acoge la edición 2026 de Future Stories, una exposición colectiva de jóvenes creadores. Los protagonistas absolutos son AK, Laura Parajuá, Mara Vecoña y Natane Vilas. Todos ellos disfrutaron el año pasado de una residencia artística de cuatro meses de duración en la sede de Milán de la Fondazione Sozzani. Ahora, estos artistas muestran sus obras al público desde este martes hasta el próximo tres de junio.

Ninguno imaginaba hace años acabar exponiendo en uno de los espacios culturales más importantes de la comunidad. Mara Vecoña recuerda perfectamente aquellas primeras cámaras familiares. "Yo trabajaba en publicidad y la fotografía era un hobby. Luego decidí estudiar fotografía porque quería poder expresarme con la cámara", explica. La ourensana cuenta que empezó utilizando la cámara digital de su padre, aunque el verdadero flechazo llegó cuando descubrió su analógica: "Ahí me enamoré totalmente".

Su proyecto se titula This is not a chair. La obra toma la silla como punto de partida simbólico para reflexionar sobre la memoria, con una clara inspiración en el universo creativo de René Magritte. "Hay un montón de sillas, pero la silla significa mucho más que un objeto donde nos sentamos; se convierte en un símbolo", explica Mara con emoción. "Es una forma subjetiva de contar tu propio microuniverso". Su obra transforma una silla metálica en símbolo de infancia, memoria y familia. "La silla deja de ser un objeto. Empieza a significar mucho más", resume.

Cuatro jóvenes gallegos presentan sus proyectos en la fundación MOP / GUS DE LA PAZ

Un "lujo" coruñés

Para ella, su paso por Italia resultó "una pasada, con formación casi personalizada y gente del sector súper preparada". Además, valora la iniciativa de la Fundación MOP en A Coruña como "un lujo" para la comunidad: "Los gallegos tenemos una oportunidad única porque son becas que solo se conceden aquí".

Mara Vecoña, la fotógrafa ourensana presenta su proyecto en la fundación MOP / GUS DE LA PAZ

Natane Vilas también heredó la vocación en su propia casa. "Me viene un poco de familia, mi abuelo era fotógrafo, entonces ahí nació mi curiosidad", comenta con cariño. Su trabajo se denomina Stillpoint. Esta obra explora la búsqueda de la calma dentro del ritmo frenético de la vida contemporánea. A través de la técnica de la doble exposición, entrelaza el agobio de la rutina con elementos naturales como las flores. "Nace de habitar la gran ciudad con un ritmo más frenético", detalla Natane. Su intención vital es "encontrar la calma en medio de ese caos". Sobre su experiencia formativa, destaca que fue algo "maravilloso" y agradece el inmenso apoyo recibido: "Hemos estado muy arropados en todo momento". Su meta para el futuro apunta directo a las revistas editoriales y a las grandes marcas de moda.

Por su parte, el fotógrafo coruñés AK presenta Feather Dance. Este proyecto se inspira en el universo de Pokémon y reinterpreta el mito de la Isla Shamauti. AK relata que su meta es "mostrar la profundidad de los videojuegos, que a menudo las industrias ven como algo superficial, pero que en realidad tienen historias muy profundas". La propuesta representa el conflicto entre los dioses de fuego, trueno y hielo. La naturalidad y la sinceridad marcan su proceso creativo. De hecho, el artista reconoce que hizo una de las imágenes de la muestra en su propia habitación. Además, admite sin tapujos que no entiende la fotografía sin utilizar el programa Photoshop.

Natane Vilas, la fotógrafa compostelana presenta su proyecto en la fundación MOP / GUS DE LA PAZ

"El mar es muy inspirador"

"Siempre quise hacer algo relacionado con las artes visuales", explica AK sobre sus inicios. En su caso, la fotografía de moda fue un interés casi inmediato. "Me gusta mucho la ropa, los diseñadores y cómo puedes capturar todo eso en una imagen". Para él, "vivir en A Coruña es un privilegio": "Mucha gente se sorprende al ver el mar, y vivir rodeado de el es una pasada. El mar es muy bonito y cada vez que sacas una foto, sale bien. Es muy inspirador".

El fotógrafo coruñés, AK, presenta su proyecto en la fundación MOP / GUS DE LA PAZ

Desde la provincia de Lugo llega Laura Parajuá con Second Skin. Este proyecto explora el instante en el que un detalle deja de ser ajeno para formar parte de quien observa. A través de la fusión entre lo tangible y lo vivo, las formas se integran en nuestra propia identidad. "Desde pequeña me gustaba pensar en dedicarme a esto", afirma Laura. Para ella, los meses en Milán resultaron "increíbles", con acceso constante a cursos exclusivos y profesionales del máximo nivel.

Sobre la enorme visibilidad que aporta el centro coruñés, considera que "está súper bien que exista algo así para dar también un poco de altavoz" a los talentos locales. Con la vista puesta en el mañana, anhela realizar trabajos en revistas de moda y crear proyectos con un sello "más personal".

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Laura Parajuá, la fotógrafa lucense presenta su proyecto en la fundación MOP / GUS DE LA PAZ

Ahora, después de meses de trabajo y preparación, llega el momento más difícil: enfrentarse al público. AK admite que mezcla nervios y emoción porque será su primera gran exposición. "Tengo ganas de ver qué interpreta la gente", reconoce. Y quizá ahí esté precisamente la esencia de Future Stories: cuatro jóvenes gallegos utilizando la fotografía "no solo para enseñar imágenes, sino para provocar preguntas, emociones y conversación".