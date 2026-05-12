Continúa la inestabilidad atmosférica este martes en A Coruña

A Coruña sigue con la inestabilidad atmosférica que ha vivido en los últimos días y este martes, por el momento, no cambiará la dinámica.

La mañana comenzará con intervalos nubosos y algunas lluvias, que se irán acrecentando a mediodía y estarán presentes en la tarde. Incluso en algunas zonas de Galicia los chubascos estarán acompañados de aparato eléctrico y granizo, aunque en A Coruña no se espera. De todas maneras ya con la llegada de la noche irán desapareciendo.

Las temperaturas no tendrán cambios significativos, con máximas de 18ºC y mínimas de 10ºC, lo que será bajo para esta época del año.

Los vientos soplarán flojos variables por la mañana, que virarán en componente norte a partir del mediodía.

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Ya de cara a miércoles A Coruña estará situada en una situación intermedia entre altas y bajas presiones que puede traer alguna lluvia escasa. Se esperan más precipitaciones de cara a los últimos días de la semana.