El tiempo
Continúa la inestabilidad atmosférica este martes en A Coruña
Las temperaturas máximas no superarán los 18ºC
A Coruña sigue con la inestabilidad atmosférica que ha vivido en los últimos días y este martes, por el momento, no cambiará la dinámica.
La mañana comenzará con intervalos nubosos y algunas lluvias, que se irán acrecentando a mediodía y estarán presentes en la tarde. Incluso en algunas zonas de Galicia los chubascos estarán acompañados de aparato eléctrico y granizo, aunque en A Coruña no se espera. De todas maneras ya con la llegada de la noche irán desapareciendo.
Las temperaturas no tendrán cambios significativos, con máximas de 18ºC y mínimas de 10ºC, lo que será bajo para esta época del año.
Los vientos soplarán flojos variables por la mañana, que virarán en componente norte a partir del mediodía.
Ya de cara a miércoles A Coruña estará situada en una situación intermedia entre altas y bajas presiones que puede traer alguna lluvia escasa. Se esperan más precipitaciones de cara a los últimos días de la semana.
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