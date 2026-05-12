Los Franco retiran el recurso que pedía la caducidad del expediente de la Casa Cornide después de que el Concello de A Coruña aprobase su continuidad

La familia Franco retira el recurso contencioso-administrativo que había presentado para que declarase caducado el expediente municipal con el que el Concello de A Coruña desea recuperar la Casa Cornide, tras la aprobación por el pleno el pasado 5 de marzo de la declaración de no caducidad del procedimiento de revisión de oficio de los acuerdos de 1962 que permitieron que el edificio acabase en manos del dictador.

Los Franco presentaron el pasado lunes en el juzgado el desistimiento de ese recurso, del que explican que su objetivo era que “el Ayuntamiento se viese obligado a declarar dicha caducidad e iniciar un nuevo expediente, y se viese presionado para, esta vez sí, resolver el nuevo expediente en plazo”.

Los herederos del dictador recuerdan que el expediente se inició hace más dos años y debía haberse resuelto en el plazo de seis meses, pero que “no se ha dictado resolución que ponga fin al expediente”, lo que les permitiría “dejar de soportar esta presión” sobre la Casa Cornide, que consideran de su “legítima propiedad” o disponer de una resolución administrativa que recurrir ante los tribunales.

En el pleno del pasado 5 de marzo, el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, explicó que los informes jurídicos solicitados y la jurisprudencia del Tribunal Supremo avalan que, ante la gravedad de la nulidad de los actos de 1962 y la relevancia del bien, el Ayuntamiento no puede verse atado por plazos de caducidad ordinarios. "Es una cuestión de orden público y de higiene democrática", manifestó Castro en aquella sesión.

Paralizado sin justificación

Aseguran que la interposición del recurso contencioso “ha tenido el efecto pretendido” al reanudarse la tramitación del expediente administrativo, del que critica que lo tenía “paralizado, sin justificación alguna, desde hace casi un año”, a lo que se une que, ante los nuevos informes incluidos, les concedió un nuevo plazo para realizar alegaciones que ya fueron presentadas.

Los Franco señalan también que otro objetivo del recurso era que el Ayuntamiento “cesase en su amenaza constante, desde hace ya ocho años, de arrebatar la propiedad de dicho inmueble a sus propietarios”. Apunta sobre esta cuestión que durante ese tiempo ha habido declaraciones políticas de los responsables “que no han provocado otra que cosa que el aumento de la presión social y mediática sobre los propietarios de Casa Cornide”.

Advierten además que el desistimiento del recurso no supone aceptar los razonamientos municipales para evitar la caducidad del expediente, basados en que se trata de una cuestión que afecta al interés general al pretenderse el retorno del edificio al patrimonio municipal. Sobre ese asunto, destacan que la Casa Cornide “en sus más de 200 años de historia, únicamente perteneció al Ayuntamiento de A Coruña durante 41 días (desde el 22/6/1962 hasta el 2/8/1962)”.

También ponen de relieve que “únicamente fue adquirida por el Ayuntamiento para enajenarla, como demuestran todos los documentos e informes obrantes en el expediente administrativo desde el año 1955”, por lo que afirman que “nunca fue un inmueble ligado a la historia del patrimonio municipal de A Coruña, y nunca existió un interés del Ayuntamiento de A Coruña porque así fuera”.

Añaden que es ahora cuando los responsables municipales, a los que acusa de estar “cegados por un evidente oportunismo político”, deciden “desenterrar unas operaciones municipales producidas hace más de 64 años bajo el pretexto de un interés general inexistente”.

Anulación de la subasta

El Concello argumenta que en julio y agosto de 1962 se organizó una subasta cuyo objetivo era que la Casa Cornide, recién adquirida entonces por el Consistorio, pasara a manos privadas y luego a la familia Franco. El objetivo del expediente iniciado es anular aquella operación y la adjudicación de la subasta a Pedro Barrié de la Maza, quien luego transmitió el edificio a Carmen Polo, esposa del dictador.

La Casa Cornide fue declarada Bien de Interés Cultural en 2023 y se halla casi vacía tras la decisión de los herederos de Franco de retirar la mayor parte de los muebles. Desde agosto de 2025 hay visitas públicas durante cuatro horas a la semana.