El hogar de las focas del Aquarium Finisterrae de A Coruña, en peligro de ser "inviable" por las filtraciones: el Concello reparará el muro

Muchos de los caminantes que transitan a diario por el paseo marítimo desvían la vista, cuando pasan a la altura del Aquarium Finisterrae, hacia el estanque externo en el que chapotean las focas, una de las principales atracciones del acuario. Se trata de un vaso de unos 2.500 metros cuadrados que recibe el poético nombre de Paraíso, y está separado del mar por un muro de mampostería que llega a los nueve metros de altura. Es anterior al propio acuario, y fue construido para la antigua cetárea de As Lagoas. Dos compuertas regulan la renovación del agua, pero, según advierte la documentación del Ayuntamiento, el Paraíso hace aguas. El muro tiene fugas de agua que bajan el nivel y "hacen inviable la permanencia continuada de focas en este entorno".

El Concello acaba de sacar a concurso una obra con un presupuesto de salida de unos 109.000 euros, contando el IVA, para impermeabilizar la base del muro, y los pliegos señalan que los escapes se deben a la "antigüedad" del muro de cierre. El Ayuntamiento prevé inyectar cemento y resinas para taparlos, pero primero habrá que construir una plataforma de trabajo de tres metros de ancho para introducir maquinaria, a la que se accederá con grúas y plataformas elevadoras. Una vez creada esta, y cuando la marea lo permita, se realizarán los trabajos y pruebas para bombear una mezcla de "homogénea, bombeable y viscosa" que ocupe las fracturas.

Una obra futura

La documentación municipal señala que "se han estudiado otras soluciones", como la construcción de un muro exterior, adosado al existente. Pero aunque esta obra "aumenta la seguridad estructural" del cierre actual, no garantiza que la base quede impermeabilizada. Así, la licitación apuesta por acometer ahora la obra actual y deja para "otro proyecto" el refuerzo del muro. Fuentes del Gobierno local señalan que la posibilidad de construir un segundo muro "se determinará en el siguiente proyecto". Para realizar la obra, de acuerdo con el proyecto, es necesario un informe a la Demarcación de Costas, y el plazo de ejecución de los trabajos se estima en cuatro meses.

El Concello también acaba de poner en marcha un plan para rejuvenecer la comunidad de focas del Aquarium Finisterrae y permitir que se reproduzcan sin problemas genéticos. La colonia, de la especie Phoca vitulina, tiene una elevada edad media, pero se ha incorporado Jinzi, un macho de cerca de cinco años. Viene de Valencia, tras un acuerdo con el acuario de esta ciudad, que ha recibido a Fermín, de 17 años, y Altair, de 23, del grupo coruñés. El último nacimiento de focas del Aquarium Finisterrae es de 2009, y desde entonces, las condiciones genéticas del grupo habían desaconsejado la cría, porque los animales tenían un elevado grado de parentesco entre sí, pero se espera que Jinzi pueda aportar nuevos genes.