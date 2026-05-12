Lage rebaja el impacto del informe del interventor: "El Concello de A Coruña goza de buena salud financiera"

El concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, le resta importancia al informe del interventor que avisa que el Ayuntamiento de A Coruña cerró 2025 con déficit en términos de estabilidad presupuestaria y sin cumplir las reglas de equilibrio económico. "El Concello goza de buena salud financiera", manifestó al ser preguntado por el remanente de tesorería de -9,6 millones y el incumplimiento de la regla de gasto, que superó en 12 millones. "Es una foto fija", insistió para restarle importancia a este documento.

"Llevamos siete meses cumpliendo con el periodo medio de pago a proveedores, con una media en torno a los 20 días, que es el tiempo que tarda la Administración en pagar cualquier factura. Creo que podemos decir, sin ninguna complacencia, que es un buen dato", expuso.

Según el interventor, entre 2023 y 2025 "el gasto realizado aumenta un 18,31%, mientras que los ingresos aumentan en esos mismos ejercicios un 8,03%". Es decir, el incremento porcentual del gasto entre ejercicios "es algo más del doble que el aumento de los ingresos, de ahí que el ahorro real sea cada vez más reducido". Alerta también de que, "por primera vez en la serie histórica analizada", aparecen simultáneamente en negativo tres magnitudes: ahorro neto, resultado presupuestario y remanente líquido de tesorería para gastos generales.

Lage señaló que "la deuda viva que tiene el Concello es de un 15%, concretamente tres veces menos de la que llegó a tener algún gobierno no hace tanto tiempo". Considera que es "una deuda muy razonable". Destacó, además, que 2025 "fue un año de inversión récord en la ciudad, con 48 millones de euros".

El concejal recordó que el Concello tiene "un plan económico", lo que significa, aseguró, "que todos los años seguimos incrementando la recaudación de ingresos". Asume que "el interventor siempre tiene que hacer su informe", pero insistió en que hay "unos ingresos elevados y una ejecución bastante alta", de 354 millones. Y añadió: "No hay tensiones de tesorería ni un problema de ese tipo".

"Mala gestión económica", según el PP

El portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, denunció que el informe del interventor sobre la liquidación de 2025 refleja una “muy mala gestión económica” del Ayuntamiento, con un déficit de 6,47 millones, incumplimiento de la regla de gasto por 12 millones, remanente de tesorería negativo de 9,66 millones y ahorro neto también negativo.

Asegura que la situación se debe a un desajuste entre ingresos y gastos, con ingresos inflados y un gasto descontrolado, lo que estaría generando falta de liquidez. Según el PP, esto provocará recortes presupuestarios de 12 millones y pondrá en riesgo inversiones previstas, incluido un préstamo de 40 millones para 2026.

El grupo popular habla de un “doble castigo” para la ciudadanía: menos presupuesto y menos inversión en barrios, todo ello pese a la subida de impuestos y a la existencia de fondos sin ejecutar en años anteriores. Critica además la gestión municipal y advierte de que el problema no es puntual, sino estructural y con efectos a futuro. "Inés Rey es la peor gestora económica de la historia de la ciudad", señaló.

El BNG también ha expresado su preocupación tras conocerse la liquidación del presupuesto de 2025, que irá este jueves a Pleno. Francisco Jorquera considera que el Gobierno local debe dar "explicaciones claras y detallar qué medidas piensa adoptar" ante la situación económica detectada.

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Los nacionalistas recordaron que ya votaron en contra de los presupuestos de 2025 y advierte de que el “agujero financiero” detectado en las cuentas podría afectar a los presupuestos vigentes, fruto de un acuerdo entre el PSdeG-PSOE y el BNG. “Y de cómo se resuelva esta situación dependerá que consideremos si el acuerdo presupuestario al que llegamos para 2026 sigue teniendo vigencia o no”, concluye Jorquera.