En libertad uno de los detenidos por la fuga 'kamizake' en A Coruña de este lunes
La otra persona detenida, una mujer que figuraba en busca y captura, pasará a disposición judicial
Uno de los dos detenidos este lunes tras la fuga kamikaze por Alfonso Molina ha quedado en libertad. Se trata del hombre que fue trasladado al hospital después de ser localizado en el interior de un edificio de la calle Ramón Menéndez Pidal, en Os Mallos, tras huir a pie del vehículo perseguido por la Policía Local.
El arrestado había sido evacuado en ambulancia después de que, según manifestó en el momento de su detención, sufriera fuertes dolores tras la huida. Finalmente, quedó en libertad tras las diligencias practicadas por delitos de desobediencia y contra la seguridad vial, y ahora tendrá que presentarse ante la justicia cuando esta lo requiera, según explican fuentes policiales.
La otra persona detenida, una mujer que figuraba en busca y captura, pasará a disposición judicial. La Policía mantiene identificados a otros dos ocupantes del Seat Ibiza que protagonizó la fuga y que lograron escapar a pie después de que el vehículo fuese abandonado en la zona de Os Mallos.
Una fuga que acabó en Alfonso Molina
Los hechos se produjeron a media mañana del lunes, cuando el coche se dio a la fuga tras un control de la Policía Local en el paseo marítimo, a la altura de la calle Sol. Durante la persecución, el vehículo, un Seat Ibiza, llegó a acceder en sentido contrario a Alfonso Molina, una de las principales avenidas de entrada y salida de A Coruña.
En su huida, el Seat Ibiza causó daños en tres vehículos y en dos coches patrulla, aunque no se produjeron heridos. Tras abandonar el coche, los ocupantes escaparon a pie por la zona de Os Mallos, lo que provocó un amplio dispositivo policial en el entorno de Ramón Menéndez Pidal, junto a los juzgados. Uno de los arrestados fue localizado dentro de un portal y trasladado a un centro hospitalario.
En el interior del vehículo, los agentes localizaron placas de matrícula de otros coches presuntamente robadas.
- El mesón con uno de los mejores calamares de A Coruña: 'Aquí la freidora nunca está parada
- Estos son los cortes de tráfico previstos para este martes 5 de mayo en A Coruña por la Vuelta Ciclista Femenina
- Abre en A Coruña un 'takeaway' de comida antiinflamatoria: 'No vamos a poner pollo a la plancha
- La confitería de A Coruña que lleva más de 40 años triunfando con sus sándwiches de miga: 'Todo el mundo dice que saben como los de Buenos Aires
- Eclipse solar en A Coruña: el centro comercial Cuatro Caminos reparte gafas homologadas
- El crucero 'Mein Schiff Relax' hace su primera escala en A Coruña con más de 4.000 pasajeros y casi 1.400 tripulantes
- El veterano restaurante de A Coruña que conquista Riazor desde hace más de 25 años: 'El nombre significa albahaca en italiano y cuando llegamos no se vendía en los supermercados
- Un coche se mete en sentido contrario en Alfonso Molina escapando de la Policía Local de A Coruña