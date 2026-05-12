En libertad uno de los detenidos por la fuga 'kamizake' en A Coruña de este lunes

Uno de los dos detenidos este lunes tras la fuga kamikaze por Alfonso Molina ha quedado en libertad. Se trata del hombre que fue trasladado al hospital después de ser localizado en el interior de un edificio de la calle Ramón Menéndez Pidal, en Os Mallos, tras huir a pie del vehículo perseguido por la Policía Local.

El arrestado había sido evacuado en ambulancia después de que, según manifestó en el momento de su detención, sufriera fuertes dolores tras la huida. Finalmente, quedó en libertad tras las diligencias practicadas por delitos de desobediencia y contra la seguridad vial, y ahora tendrá que presentarse ante la justicia cuando esta lo requiera, según explican fuentes policiales.

La otra persona detenida, una mujer que figuraba en busca y captura, pasará a disposición judicial. La Policía mantiene identificados a otros dos ocupantes del Seat Ibiza que protagonizó la fuga y que lograron escapar a pie después de que el vehículo fuese abandonado en la zona de Os Mallos.

Una fuga que acabó en Alfonso Molina

Los hechos se produjeron a media mañana del lunes, cuando el coche se dio a la fuga tras un control de la Policía Local en el paseo marítimo, a la altura de la calle Sol. Durante la persecución, el vehículo, un Seat Ibiza, llegó a acceder en sentido contrario a Alfonso Molina, una de las principales avenidas de entrada y salida de A Coruña.

En su huida, el Seat Ibiza causó daños en tres vehículos y en dos coches patrulla, aunque no se produjeron heridos. Tras abandonar el coche, los ocupantes escaparon a pie por la zona de Os Mallos, lo que provocó un amplio dispositivo policial en el entorno de Ramón Menéndez Pidal, junto a los juzgados. Uno de los arrestados fue localizado dentro de un portal y trasladado a un centro hospitalario.

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En el interior del vehículo, los agentes localizaron placas de matrícula de otros coches presuntamente robadas.