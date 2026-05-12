Sucesos
Pelea con arma blanca en San Agustín, en A Coruña, entre dos hombres
La policía tuvo que perseguir a uno de los implicados que se había dado a la fuga
Dos hombres han protagonizado una pelea en la mañana de este martes en el entorno del mercado de San Agustín, en A Coruña. Fue antes de las ocho de la mañana, por lo que algunos vecinos se vieron sorprendidos por los gritos.
La Policía Local se trasladó hasta el lugar y logró identificar a uno de los implicados, que fue trasladado a dependencias policiales, donde no quiso presentar denuncia por lo ocurrido.
Para capturarlo, no obstante, tuvieron que perseguirlo por la zona porque se había dado a la fuga tras el altercado.
Según algunos testigos, uno de los varones portaba un arma blanca. El otro implicado no fue identificado por el momento.
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