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Pelea con arma blanca en San Agustín, en A Coruña, entre dos hombres

La policía tuvo que perseguir a uno de los implicados que se había dado a la fuga

Agentes de la Policía Local de A Coruña.

Agentes de la Policía Local de A Coruña. / LOC

Ana Carro

Dos hombres han protagonizado una pelea en la mañana de este martes en el entorno del mercado de San Agustín, en A Coruña. Fue antes de las ocho de la mañana, por lo que algunos vecinos se vieron sorprendidos por los gritos.

La Policía Local se trasladó hasta el lugar y logró identificar a uno de los implicados, que fue trasladado a dependencias policiales, donde no quiso presentar denuncia por lo ocurrido.

Para capturarlo, no obstante, tuvieron que perseguirlo por la zona porque se había dado a la fuga tras el altercado.

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Según algunos testigos, uno de los varones portaba un arma blanca. El otro implicado no fue identificado por el momento.

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