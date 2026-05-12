¿Cuántos pisos turísticos hay en A Coruña? Esta es la evolución desde la entrada en vigor de la ordenanza que los regula

A Coruña tiene registrados, a 1 de mayo, un total de 1.322 viviendas de uso turístico (VUT), según los datos de la Xunta. Esto significa que hay unas 6.500 plazas en pisos turísticos en la ciudad. La cifra es inferior a la de hace año, cuando se llegó al máximo histórico: 1.405 VUTs.

¿Qué paso entre medias? La entrada en vigor de la ordenanza que regula este tipo de alojamientos. La norma establece que las VUT solo pueden estar en edificios enteros, bajos y primeros pisos, pero nunca encima de una vivienda habitual. Además, según una moción del BNG aprobada en Pleno, se pretende identificar los barrios saturados de pisos turísticos y prohibir en ellas más aperturas.

La norma empezó a aplicarse en junio, cuando había unas 1.400 viviendas turísticas registradas en la ciudad. El número fue bajando, aunque lo está haciendo de forma lenta. Cayó hasta las 1.332 en enero de este año, lo que supone un descenso del 4,8%. Y ahora hay diez menos: 1.322.

Hay que tener en cuenta, además, que en 2020 el registro del Gobierno gallego contabilizaba unas 400 VUT en A Coruña. La cifra casi se triplicó en seis años.

A principios de año, el Ayuntamiento anunció una campaña de inspección. La alcaldesa, Inés Rey, aseguró que unas 700 VUTs deben cerrar por no cumplir la ordenanza. Incluso reforzó su servicio en Urbanismo para agilizar la tramitación de expedientes.