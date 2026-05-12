El PP pide trasladar la edificabilidad del parque del Agra a otras zonas de A Coruña y hacer zonas verdes en la parcela
Los populares piden al BNG que «recapacite» y no apoye en el pleno la modificación
El PP propone trasladar a otras zonas de la ciudad la edificabilidad prevista en el Parque del Agra para que los vecinos puedan disponer del cien por cien de espacio verde, sin que ello suponga un desembolso económico municipal o, en todo caso, con un coste mínimo para las arcas públicas. El portavoz popular, Miguel Lorenzo, insta al Gobierno local a negociar con los propietarios, una vía que considera «más fácil» porque el 60% de esa edificabilidad corresponde al Estado y al Ayuntamiento.
Los populares piden al BNG que «recapacite» y no apoye en el pleno la modificación, al entender que mantiene 4.000 metros cuadrados de suelo para edificios y que reduce en casi 5.000 metros cuadrados la superficie verde prevista en el Plan General.
Lorenzo sostiene que los vecinos «quieren parque y no ladrillo» en el barrio con «más densidad poblacional de España» y critica el cambio de posición del BNG, que en 2020 defendió que toda la zona fuese parque y ahora, según el PP, avalará una propuesta con menos zona verde y vivienda: «Parques sí, pero así, viviendas sí, pero así. Agra sí, pero no así», dijo Lorenzo.
La Asociación Veciñal Agra protestó a finales del mes de abril contra el nuevo parque del Observatorio y contra el proyecto de urbanización del barrio que será aprobado este jueves en el pleno. n
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